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ختام محكى شباب الجمهورية بشرم الشيخ

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:49 ص
ختام محكى شباب الجمهورية بشرم الشيخ جانب من محكى الشباب


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهد اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائبا عن محافظها اللواء خالد فودة، ختام محكى الشباب بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ في الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري.

أقيم المهرجان برعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وحضور أحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب، وعلي أنور الشناوي، مشرف مدينة الشباب والرياضة، ومحمد فتحي مدير عام مديرية الشباب بجنوب سيناء، وحمد شعيب، مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وشارك بالفعاليات 100 شاب وفتاة من محافظات أسيوط، الغربية، بني سويف، الشرقية، المنوفية، القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، الأقصر، قنا، البحيرة، وجنوب سيناء، حيث افتتح عيسى معرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات المحكى ثم بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن ثم عرض البانتونيم، والأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية، وملحمة شعرية عن سيناء، وعرض مسرحي.

وألقى سكرتير عام المحافظة كلمة رحب فيها بالحضور من جميع المحافظات وقال إنه لولا الجيش والشرطة لما كان لنا العيش بأمان على أرض سيناء، ودعا جميع شباب المحافظات للحضور بعائلاتهم وأسرهم لزيارة المقاصد السياحية للمحافظة، مشيدا بجميع العروض وتم التقاط الصور التذكارية مع الشباب.

 


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