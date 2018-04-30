video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لإزالة اشغالات بنطاق حى اول وثان المحلة بالغربية

الإثنين، 30 أبريل 2018 07:21 م
حملة لإزالة اشغالات بنطاق حى اول وثان المحلة بالغربية جانب من الحملة


الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع رؤساء حى اول وثان المحلة ورؤساء قسم الاشغالات حملة موسعة لازالة الاشغالات والفروشات التى تعوق الحركة بمنطقتى الجمهورية وطلعت حرب قادها اللواء خالد ابو طالب مساعد مدير امن الغربية لفرقة شرطة المحلة والرائد عمرو الجزار نائب رئيس قسم شرطة المرافق والمهندس حسام الصباحى رئيس قسم الاشغالات بحى ثان

وتم رفع الاشغالات ورفع كافة الفروشات الخاصة بالباعة الجائلين الذين يحتلون الاشوارع والارصفة.

تم اخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بنتيجة الحملة التى لاقت استحسان المواطنين لعودة الحركة للشوارع التى كان يسيطر عليها الباعة الجائلون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 137 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية بالمحلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المحلة الكبرى

حملة ازالة الاشغالات

حى اول وثان المحلة

شرطة المرافق




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة