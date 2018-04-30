حملة لإزالة اشغالات بنطاق حى اول وثان المحلة بالغربية

حملة لإزالة اشغالات بنطاق حى اول وثان المحلة بالغربيةالإثنين، 30 أبريل 2018 07:21 م
جانب من الحملة
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شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع رؤساء حى اول وثان المحلة ورؤساء قسم الاشغالات حملة موسعة لازالة الاشغالات والفروشات التى تعوق الحركة بمنطقتى الجمهورية وطلعت حرب قادها اللواء خالد ابو طالب مساعد مدير امن الغربية لفرقة شرطة المحلة والرائد عمرو الجزار نائب رئيس قسم شرطة المرافق والمهندس حسام الصباحى رئيس قسم الاشغالات بحى ثان
وتم رفع الاشغالات ورفع كافة الفروشات الخاصة بالباعة الجائلين الذين يحتلون الاشوارع والارصفة.
تم اخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بنتيجة الحملة التى لاقت استحسان المواطنين لعودة الحركة للشوارع التى كان يسيطر عليها الباعة الجائلون.
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