جامعة قناة السويس: توفير المقررات الدراسية الصوتية للطلاب ذوى الإعاقة







الإسماعيلية – جمال حراجى

وافق مجلس جامعة قناة السويس على أداء امتحان مقرر نصوص تاريخية بلغة أجنبية صوتية للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والحركية وذلك لتقليل المعاناة عن هؤلاء الطلاب، كما قرر الدكتور ممدوح غراب أنه مع بداية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى القادم توفير جميع المقررات الدراسية - صوتية - لهؤلاء الطلاب وان يقوم كل عضو هيئة تدريس بتقديم المحاضرة الخاصة به بشكل صوتى.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الجامعة اليوم برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وجميع عمداء الكليات، والذى ناقش آخر الاستعدادات التى تمت لامتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم 5 مايو الامتحانات العملية، على أن تبدأ الامتحانات النظرية اعتبارا من يوم 26 مايو.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة عمل اجتماعات داخل كل كلية برئاسة عميد الكلية وذلك للوقوف على ضوابط حسن سير العملية الامتحانية ولجان المراقبين والملاحظين الفصل الدراسى الثانى على أن يتم مراجعة أماكن الامتحانات بالكليات التى يوجد بها عدد كبير من الطلاب وهى كليات تجارة والآداب والعلوم الإنسانية والمعهد الفنى للتمريض.

ووافق المجلس على التوصيات المقدمة من لجنة مراجعة أسئلة الامتحانات المشكلة من مجلس الجامعة بشأن معايير الاختبار التحريرى الجيد والأفعال السلوكية المساعدة فى وضع الأسئلة ومدى تحقق نواتج التعليم المستهدفILOS، والموافقة على اقتراح مجلس التعليم والطلاب بإقامة حفل مجمع لخريجى كليات الجامعة للعام الجامعى الحالى،ويقام على هامش هذا الحفل مؤتمر التوظيف وبرنامج تدريب صيفى للطلاب على مدار يومين.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وعلى ضرورة توزيع الضوابط الخاصة بحسن سير العملية الامتحانية على كل عضو هيئة تدريس داخل كل كلية، وان هناك حزمة من الإجراءات والضوابط التى وضعتها الجامعة لحسن سير الامتحانات بالكليات ومنها تطبيق القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2017 والمتعلق بتعديل بعض أحكام مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ووافق المجلس على اقتراح لجنة مراجعة اللوائح بالجامعة على دراسة الجدوى لإنشاء كلية الإعلام بالجامعة.

ثم قام المجلس بمناقشة الموضوعات المقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث تحت إشراف الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حيث وافق المجلس على منح 8 درجة دكتورة و24 درجة ماجستير.

كما وافق المجلس على قرار للجنة العليا الجوائز على منح جائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقى، حيث فاز بجائزة أفضل بحث تطبيقى للدراسات العلمية الدكتور عبده على ابو المجد كلية العلوم قسم الجيولوجيا أما عن جائزة الدكتور أحمد عسكر للدراسات الأدبية فاز بها الدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول كلية الآداب قسم علم الاجتماع، وعن جائزة الأبحاث العلمية الموجه لخدمة المجتمع للعاملين -لغير أعضاء هيئة التدريس- فاز بها الدكتور ناصر السيد عبد اللطيف كلية الطب البيطرى قسم طب الأسرة.