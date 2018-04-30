video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنيا تنظم يوما اجتماعيا للطلاب بالتعاون من كلية السياحة والفنادق

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:47 م
جامعة المنيا تنظم يوما اجتماعيا للطلاب بالتعاون من كلية السياحة والفنادق جانب من الفاعلية


فريق المحافظات
إضافة تعليق

نظمت إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، يومًا اجتماعيًا تحت شعار "بالعلم والعمل.. تحيا مصر" وذلك فى كلية السياحة والفنادق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ وذلك بهدف نقل النشاط من حيز المركزية إلى التنفيذ والتنظيم بكليات الجامعة، والتى بدأت أولى فعالياتها بكلية الطب البيطرى ونفذت اليوم بكلية السياحة والفنادق وبمشاركة جميع كليات الجامعة، لزيادة أواصر الصداقة والمحبة بين طلاب كليات الجامعة وتبادل الخبرات فيما بينهم.

حضر افتتاح اليوم الاجتماعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق وعدد من عمداء الكليات ووكلائها والدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسقى الأنشطة بالكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقدم الدكتور مصطفى عبد النبى الشكر لإدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب أحد أهم أدوات الجامعة لصقل واكتشاف وتنمية مواهب الطلاب وممارسة الأنشطة الطلابية بالجامعة وكذلك قدم الشكر لكلية السياحة والفنادق على التعاون والتنظيم لهذا اليوم الاجتماعي.

وتضمن اليوم الاجتماعى العديد من الفقرات والفعاليات بدأت بطابور عرض لكليات الجامعة ثم أنشطة رياضية تضمن مسابقات لشد الحبل وتنس الطاولة وكذلك أنشطة ثقافية للشعر العامى والفصحى، ومسابقات فنية للغناء والإنشاد الديني، هذا بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مسابقات ثقافية ورياضية وفنية لطلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

جامعة المنيا




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة