جامعة المنيا تنظم يوما اجتماعيا للطلاب بالتعاون من كلية السياحة والفنادق

نظمت إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، يومًا اجتماعيًا تحت شعار "بالعلم والعمل.. تحيا مصر" وذلك فى كلية السياحة والفنادق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ وذلك بهدف نقل النشاط من حيز المركزية إلى التنفيذ والتنظيم بكليات الجامعة، والتى بدأت أولى فعالياتها بكلية الطب البيطرى ونفذت اليوم بكلية السياحة والفنادق وبمشاركة جميع كليات الجامعة، لزيادة أواصر الصداقة والمحبة بين طلاب كليات الجامعة وتبادل الخبرات فيما بينهم.

حضر افتتاح اليوم الاجتماعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق وعدد من عمداء الكليات ووكلائها والدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسقى الأنشطة بالكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقدم الدكتور مصطفى عبد النبى الشكر لإدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب أحد أهم أدوات الجامعة لصقل واكتشاف وتنمية مواهب الطلاب وممارسة الأنشطة الطلابية بالجامعة وكذلك قدم الشكر لكلية السياحة والفنادق على التعاون والتنظيم لهذا اليوم الاجتماعي.

وتضمن اليوم الاجتماعى العديد من الفقرات والفعاليات بدأت بطابور عرض لكليات الجامعة ثم أنشطة رياضية تضمن مسابقات لشد الحبل وتنس الطاولة وكذلك أنشطة ثقافية للشعر العامى والفصحى، ومسابقات فنية للغناء والإنشاد الديني، هذا بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم.