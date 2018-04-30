جامعة الزقازيق يقرر مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراة لغوياً

كشرط لمنح الدرجة العلمية بكلية الآداب..
جامعة الزقازيق يقرر مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراة لغوياًالإثنين، 30 أبريل 2018 03:22 م
مجلس جامعة الزقازيق
إضافة تعليق
قرر مجلس جامعة الزقازيق فى جلسته الأخيرة رقم 503 برئاسة الدكتور خالد عبد البارى على الاقتراح المقدم من كلية الآداب بمراجعة الرسائل العلمية المقدمة للحصول على الماجستير والدكتوراه فى كلية الآداب لغوياً بمركز اللغة العربية كشرط لمنح الدرجة العلمية، ولمن يرغب من الكليات الأخري.
وقال عبد البارى فى بيان إن هذا القرار يأتى انطلاقا من حرص الجامعة على تقديم رسائل علمية خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية ذلك أن الأخطاء اللغوية والنحوية تضعف من قيمة البحث العلمي، ويحتاج كل بحث علمى إلى تدقيق لغوى ونحوى بعد الانتهاء منه، وهذه العملية تتطلب جهدا كبيرا وامتلاك قدرات لغوية كبيرة يوفرها مركز اللغة العربية بكلية الآداب نظير أجر رمزى.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة