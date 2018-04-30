جامعة الزقازيق يقرر مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراة لغوياً







الشرقية - حمدى عبد العظيم

قرر مجلس جامعة الزقازيق فى جلسته الأخيرة رقم 503 برئاسة الدكتور خالد عبد البارى على الاقتراح المقدم من كلية الآداب بمراجعة الرسائل العلمية المقدمة للحصول على الماجستير والدكتوراه فى كلية الآداب لغوياً بمركز اللغة العربية كشرط لمنح الدرجة العلمية، ولمن يرغب من الكليات الأخري.

وقال عبد البارى فى بيان إن هذا القرار يأتى انطلاقا من حرص الجامعة على تقديم رسائل علمية خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية ذلك أن الأخطاء اللغوية والنحوية تضعف من قيمة البحث العلمي، ويحتاج كل بحث علمى إلى تدقيق لغوى ونحوى بعد الانتهاء منه، وهذه العملية تتطلب جهدا كبيرا وامتلاك قدرات لغوية كبيرة يوفرها مركز اللغة العربية بكلية الآداب نظير أجر رمزى.