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الإثنين، 30 أبريل 2018 12:50 م
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توريد 266 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:51 م
توريد 266 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية توريد قمح - أرشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 266024 طن و271 كيلو قمح.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 16478 طن و838 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و 846 فدان.

وأضاف المحافظ فى بيان، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش و المرور على الصوامع و الشون المطورة الحكومية و الخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة و التأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية و سليمة موضحا أن إجمالى عدد الصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام 49 صومعة و شونة مطورة حكومية و قطاع خاص بطاقة إستيعابية 565 ألف و 071 طن تكفى للإحتياجات المحافظة من القمح.

فى سياق متصل ذكر بيان، أن محافظ الشرقية قرر مجازاة 40 من العاملين بالجمعية الزراعية بصفط زريق التابعة للإدارة الزراعية بديرب نجم بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن أو عذر قانونى.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على الجمعية الزراعية بصفط زريق وتبين عدم تواجد 40 من العاملين بالجمعية الزراعية أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى على العاملين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 


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