تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان بسبب العاصفة الترابية

أسوان – عبد الله صلاح

تعطلت حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى، اليوم، الاثنين، نتيجة العاصفة الترابية التى شهدتها معظم أنحاء الجمهورية.

وتسببت العاصفة الترابية فى إلغاء رحلة الطيران القادمة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار أسوان الدولى، وبالتالى تم إلغاء رحلة الطيران المقرر إقلاعها من مطار أسوان إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

كما لم يتم التأكد - حتى الآن - من تحديد موقف إقلاع رحلة الطيران القادمة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار أسوان الدولى، والمقرر عودتها لمطار القاهرة مرة أخرى فى تمام الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة مساءً.