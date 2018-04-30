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الإثنين، 30 أبريل 2018 04:40 م
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تعرف على مقترح تطوير منطقة هرم هوارة بالفيوم

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:14 م
تعرف على مقترح تطوير منطقة هرم هوارة بالفيوم هرم هوارة


الفيوم – رباب الجالي
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تقدم كل من الدكتور هانى يونس رشدى المدرس بقسم الإرشاد بكلية السياحة بجامعة الفيوم، والدكتور ناجح عمر على عمر وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع ، بمقترح يتضمن تطوير منطقة هرم هوارة بالفيوم من خلال عمل عروض الصوت والضوء ومسارات للخيول بالمنطقة.

 

وقال الدكتور هانى يونس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن منطقة هوارة تحتاج إلى تعظيم الاستفادة من الدخل السياحى للفيوم والمنطقة الأثرية، لافتا إلى أن الدكتور ناجح عمر اقترح فكرة الصوت والضوء بها وأن تحكى قصة الحضاره الفرعونية بالفيوم.

 

ولفت يونس إلى أن السائحين يأتون من القاهرة لزيارة الهرم والعوده دون أنشطة سياحية والمقترح يشمل عمل بعض الأنشطة منها عمل رحلات بالخيول والكارتات حول المنطقة الأثرية.

 

وأضاف يونس أنه يمكن استغلال وجود مدربى الخيول بقرية دمو بعمل تلك الرحلات بجانب عمل منافذ لعرض منتجات البيئية الفيومية وعمل منافذ من سعف النخيل وتخييم حول الهرم بعد موافقه هيئة الآثار على الفكرة.

 

وقال يونس لليوم السابع : "أنا والدكتور ناجح عمر وكيل كلية الآثار بالفيوم متحمسين لعمل هذه الفكرة لتحسين الجذب السياحى لمحافظة الفيوم والآن السائح يأتى إلى الهرم ولا تستغرق زيارته أكثر من 15 دقيقة ويعود دون الاستمتاع ودون استفادة المحافظة او المجتمع المحلى".

 

ولفت الأستاذ بكلية السياحة إلى أن الفتريوم تحتاج إلى عمل خطة تسويقية كاملة للترويج لها وأن يكون هناك تعاون أكبر للجهات الثلاث وهى الآثار والمحافظة والجامعة لإنجاح تطوير منطقة هوارة.

 

كما شمل الاقتراح أن يتم عمل جداريات بميادين المحافظة عن دور الفيوم فى التاريخ الحديث وعمل موقع أو كتالوج لخدمة الفيوم السياحية من مطاعم ومناطق تنزة بيكون بالعناوين وأرقام الهواتف ويكون على موقع المحافظة وورقى وإضافة مناطق خدمات لمنطقة هوارة كمنافذ بيع الحرف اليدوية والتراثية وعمل مسارات لرحلات الخيول حول الهرم وعمل كافتريات بيئة تتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية من الخامات الطبيعية وعمل حمامات عصرية بطراز بيئى.

 

وأكد يونس على ضرورة التعاون مع شرطة السياحة والآثار لعمل رخص لأصحاب الخيول وعمل دورات تثقيفية للعاملين بقطاع السياحة من الشرطة والآثار ورفع الوعى السياحى لهم بأهمية السياحة والآثار، بالإضافة إلى عمل دورات تثقيفية للمدارس القريبة بمنطقة هوارة بأهمية السياحة ودور المجتمع المحلى بها وتعظيم استفادتهم بها ونشر ثقافة الوعى السياحى وعمل لوحات إرشادية بدء من منطقة الدائرى حتى مدخل هرم هوارة.

 


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