برلمانى ليبى يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجارى







كتب - أحمد جمعة

دعا عضو مجلس النواب الليبى، عبد السلام نصية، إلى ضرورة تعهد كافة الأطراف الليبية بالالتزام بنتائج الانتخابات الليبية المقبلة التى تشرف عليها الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية فى ليبيا لحل الأزمة.

وأكد عضو مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن دعوته لإجراء الانتخابات تأتى بسبب استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وتفاقمهما، وانتشار الفساد الإدارى والمالى والفوضى العارمة التى تمهد لاستخدام القوة والعنف فى الصراع على النفوذ والمكاسب.

وشدد عبد السلام نصية على أهمية تشكيل لجنة من مجلسى النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسى بذلك، وتتولى اللجنة إجراء تعديلات محدودة على مقترح لجنة فبراير بانتخاب رئيس لليبيا وتحديد مدة زمنية لمجلس النواب الليبى واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة عدم وجود دستور دائم.

وأكد أهمية استمرار هيئة صياغة الدستور فى ليبيا لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة، داعيا مجلس النواب الليبى لتعديل الإعلان الدستورى بمقترح فبراير الجديد وإصدار قانون الانتخابات، داعية لأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية فى نهاية عام 2018.