انشاء نفق عرابى بتكلفة 103 مليون جنيه لحل الأزمة المرورية بالزقازيق

انشاء نفق عرابى بتكلفة 103 مليون جنيه لحل الأزمة المرورية بالزقازيقالإثنين، 30 أبريل 2018 01:59 م
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
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وقع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،عقد بين المحافظة وشركة المقاولين العرب لتنفيذ نفق سيارات بميدان عرابى بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية 103 مليون جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة ليساهم في الربط بين شرق وغرب المدينة ويعمل على فك الإختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .
وأوضح محافظ الشرقية،خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،أن مشروع إقامة النفق مشروع دولة ويأتي في إطار الإهتمام بالبنية التحتية وخلق محاور مرورية جديدة وفك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة ويقوم على تنفيذه شركة المقاولون العرب بتمويل ذاتي من المحافظة.
وكان محافظ الشرقية قد قام بعقد عدة إجتماعات لبحث ومناقشة الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء نفق سيارات بميدان عرابي بمدينة الزقازيق وتم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي لموقع النفق لتحديد المسار للبدء في تنفيذ أعمال الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء النفق ليُعد محور مروري جديد يساهم في توفير الوقت والجهد للمترددين على المدينة.
كان حضر اجتماع المجلس التتفيذى،اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء عصام جاد الله السكرتيرالعام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام وعدداً من شباب المحافظة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .
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