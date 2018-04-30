الوطنى الفلسطينى يبحث إعطاء نفس صلاحياته للمجلس المركزى

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قال رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، إن لقاء الأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، سيعقد ظهر اليوم الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات النهائية الخاصة بانعقاد المجلس المقرر انعقاده مساء اليوم.

وأضاف الزعنون - لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية - "أن اللجنة القانونية تعقد اجتماعات، لبحث التعديلات الممكن إجراؤها على النظام الأساسى للمنظمة، خاصة إضافة بند ينص على أن يكون للمجلس المركزى نفس صلاحيات المجلس الوطنى فى حال الضرورة"، مشيرا إلى أنه سيجرى أخذ نصاب المجلس فى الجلسة الافتتاحية وليس فى جلسة ما بعد الظهر.

من جهته، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلانى، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل سيضع اللمسات الأخيرة على كل الترتيبات التى جرت فى إطار التحضير، لعقد الدورة الاعتيادية للمجلس الوطنى ولإضفاء الطابع الرسمى على كل الإجراءات التى اتخذت وسوف تتخذ طيلة أعمال دورة المجلس.

وقال مجدلانى، "إنه سيتم اليوم أيضا البحث فى الصيغة والمخرجات التنظيمية التى ستتمخض عن المجلس ومنها اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس، حيث رشحت الجبهة الديمقراطية نائبا لرئاسة المجلس الوطنى وكذلك سيصار إلى الاتفاق على أن يحول الوطنى كافة صلاحياته غير منقوصة للمجلس المركزى بما فى ذلك ملء الشواغر"، مضيفا "أنه سيتم غدا الثلاثاء تشكيل مجموعة من اللجان من أهمها لجنة الصياغة التى ستعمل على صياغة البيان السياسى لمنظمة التحرير".

وتأتى أهمية انعقاد هذه الدورة فى ظل التحديات التى تواجه مصير القضية الفلسطينية والمشروع الوطنى الفلسطينى، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطنى مساء اليوم، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحث الأوضاع الفلسطينية فى ظل كل الإجراءات على الأرض وخصوصا فى القدس، بمشاركة وحضور وفود عربية ودولية، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل من مختلف الساحات التى يتواجد أبناء شعبنا الفلسطينى فيها.

يذكر أن جلسات (الوطنى) ستتواصل على مدار 4 أيام تحت عنوان (القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية)، وسيلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس كلمة هامة مساء اليوم، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفى الختام سيتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس المركزى، وجدير بالذكر أن المجلس كان قد عقد دورته الـ22 السابقة فى 27 أغسطس 2009.