"المرور": إغلاق 3 طرق جديدة بنطاق اﻷقصر لعدم وضوح الرؤية أمام حركة السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور ، طريق باريس - اﻷقصر، وباريس - العوينات، وطريق بغداد - الأقصر وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لمنع وقوع الحوادث المرورية لحين وضوح الرؤية.