"المرور": إغلاق 3 طرق جديدة بنطاق اﻷقصر لعدم وضوح الرؤية أمام حركة السيارات

"المرور": إغلاق 3 طرق جديدة بنطاق اﻷقصر لعدم وضوح الرؤية أمام حركة السياراتالإثنين، 30 أبريل 2018 06:32 م
مرور،ارشيفية
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أغلقت الإدارة العامة للمرور ، طريق باريس - اﻷقصر، وباريس - العوينات، وطريق بغداد - الأقصر وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لمنع وقوع الحوادث المرورية لحين وضوح الرؤية.
وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور .
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