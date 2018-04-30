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الإثنين، 30 أبريل 2018 08:05 م
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"المرور": إعادة فتح 3 طرق صحراوية بنطاق الوادى الجديد بعد وضوح الرؤية

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:45 م
"المرور": إعادة فتح 3 طرق صحراوية بنطاق الوادى الجديد بعد وضوح الرؤية سيولة مرورية -أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الداخلة اتجاه الفرافرة وطريق الخارجة اتجاه أسيوط وطريق الصحراوى الشرقى قنا - اﻷقصر، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات لمنع وقوع الحوادث المرورية بعد وضوح الرؤية أمام حركة السيارات.
 
وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة، لتسيير حركة السيارات بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور.

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