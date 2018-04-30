القضاء البحرينى يصدر حكمين بالمؤبد و15 عام فى واقعة تشكيل جماعة إرهابية

القضاء البحرينى يصدر حكمين بالمؤبد و15 عام فى واقعة تشكيل جماعة إرهابيةالإثنين، 30 أبريل 2018 02:32 م
شرطة البحرين
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أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين، اليوم الإثنين، أحكامها على متهمين فى قضية الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.
وقال رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية- إن المحكمة أصدرت حكماً على متهمين بقضية الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابى والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد الفرقعة.
وأوضح أن المتهم الأول عوقب بالسجن المؤبد وتم تغريمه مبلغ مائتى ألف دينار بحرينى ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.
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