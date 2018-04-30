"السقا"امينا عاما لكلية التربية النوعية بطنطا

"السقا"امينا عاما لكلية التربية النوعية بطنطاالإثنين، 30 أبريل 2018 07:20 م
هاشم السيد حسن السقا
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أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا ، القرار رقم (1160) بتاريخ 30/4/2018 بتكليف هاشم السيد حسن السقا أخصائي شئون مالية أول بالدرجة الأولى بالمجموعة التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة بكلية التربية النوعية للقيام بأعباء ومهام أمين الكلية.
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