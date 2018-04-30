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الإثنين، 30 أبريل 2018 07:59 م
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"السقا"امينا عاما لكلية التربية النوعية بطنطا

الإثنين، 30 أبريل 2018 07:20 م
"السقا"امينا عاما لكلية التربية النوعية بطنطا هاشم السيد حسن السقا


الغربية- أحمد زيادة
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 أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا ، القرار رقم (1160) بتاريخ 30/4/2018 بتكليف هاشم السيد حسن السقا أخصائي شئون مالية أول بالدرجة الأولى بالمجموعة التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة بكلية التربية النوعية للقيام بأعباء ومهام أمين الكلية.

 

 

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