"السقا"امينا عاما لكلية التربية النوعية بطنطا







الغربية- أحمد زيادة

أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا ، القرار رقم (1160) بتاريخ 30/4/2018 بتكليف هاشم السيد حسن السقا أخصائي شئون مالية أول بالدرجة الأولى بالمجموعة التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة بكلية التربية النوعية للقيام بأعباء ومهام أمين الكلية.