video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الرى": تخفيض منسوب ترعة السويس لمواجهة السيول

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:15 م
"الرى": تخفيض منسوب ترعة السويس لمواجهة السيول على خشانة مدير عام الرى بالسويس


السويس- سيد نون
إضافة تعليق

قال علي خشانة، مدير عام الرى بالسويس، إنه من المنتظر أن تسقط على المحافظة أمطار غزيرة، وأن أكثر المنطقة المتوقع سقوط الأمطار بها قرية جنيفة.

وأكد خلال اجتماع قام برئاسته محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أن مناطق وادي العسال من المتوقع أن تزيد بها كميات المياه، وتصل إلي سيول ويجب توافر المعدات بكميات كبيرة هناك.

 

وأشار، إلى أنه تم تخفيض منسوب المياه بترعة السويس، وتم إغلاق الترع الصغيرة التي تروي بطريقة "الراحة" استعدادا لمواجهة الأمطار والسيول.

 

وكشف مدير الرى، أن إحدى شركات الطرق المنفذة لطريق المحاجر الجديد، قامت بوضع تشوينات خاصة بها في مخر السيل ويجب رفعها من مخر السيل.

 

من جانبه، أصدر اللواء أحمد حامد محافظ السويس تعليمات بإزالة المخلفات التي ألقتها إحدى الشركات في مخر السيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيول تضرب العين السخنة.. ومحافظة السويس تدفع بسيارات كسح المياه.. فيديو وصور

السويس

اخبار السويس

محافظة السويس

السيول

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة