"الرى": تخفيض منسوب ترعة السويس لمواجهة السيول

على خشانة مدير عام الرى بالسويس







السويس- سيد نون

قال علي خشانة، مدير عام الرى بالسويس، إنه من المنتظر أن تسقط على المحافظة أمطار غزيرة، وأن أكثر المنطقة المتوقع سقوط الأمطار بها قرية جنيفة.

وأكد خلال اجتماع قام برئاسته محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أن مناطق وادي العسال من المتوقع أن تزيد بها كميات المياه، وتصل إلي سيول ويجب توافر المعدات بكميات كبيرة هناك.

وأشار، إلى أنه تم تخفيض منسوب المياه بترعة السويس، وتم إغلاق الترع الصغيرة التي تروي بطريقة "الراحة" استعدادا لمواجهة الأمطار والسيول.

وكشف مدير الرى، أن إحدى شركات الطرق المنفذة لطريق المحاجر الجديد، قامت بوضع تشوينات خاصة بها في مخر السيل ويجب رفعها من مخر السيل.

من جانبه، أصدر اللواء أحمد حامد محافظ السويس تعليمات بإزالة المخلفات التي ألقتها إحدى الشركات في مخر السيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.