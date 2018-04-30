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الداخلية العراقية: تفكيك أخطر خلية لداعش بحوزتها أسلحة لاستهداف الانتخابات المقبلة

الإثنين، 30 أبريل 2018 11:48 م
الداخلية العراقية: تفكيك أخطر خلية لداعش بحوزتها أسلحة لاستهداف الانتخابات المقبلة عناصر من الشرطة العراقية


بغداد أ ش أ
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كشف رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى بالعراق صادق الحسيني، عن تفكيك أخطر خلية لتنظيم "داعش" الإرهابى قرب ب‍عقوبة، مشيرًا إلى أن الخلية كانت بحوزتها أسلحة لاستهداف الانتخابات المقبلة.

وقال الحسينى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء الإثنين - إن "فريقًا أمنيًا من استخبارات ومكافحة الإرهاب فى وزارة الداخلية العراقية نجح فى الإطاحة بخلية لظيم الإرهابى هى الأخطر قرب بعقوبة واعتقال ثلاثة من أفراده بعملية نوعية".

وأضاف أن "الخلية كانت بحوزتها عشرات الأسلحة الخفيفة وهى مهيئة لاستهداف انتخابات مايو المقبل"، مؤكدًا أن "العملية تمثل ضربة أخرى لداعش الإرهابى فى ديالى".

 


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تفكيك أخطر خلية لداعش

استهداف الانتخابات المقبلة




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