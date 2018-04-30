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التخطيط لإنشاء منطقة لوجيستية بالقليوبية لتوفير فرص عمل للشباب

الإثنين، 30 أبريل 2018 01:12 ص
التخطيط لإنشاء منطقة لوجيستية بالقليوبية لتوفير فرص عمل للشباب اجتماع المحافظ


القليوبية نيفين طه
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عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا حضره وكيل وزارة التموين ومسئولو التخطيط العمرانى والأملاك والمكتب الفنى لاختيار قطعة أرض تصلح لإقامة منطقة لوجيستية عليها بالشروط المحددة، وأهمها أن تقع على محاور طرق رئيسية / طرق دائرية وأن تكون قريبة من المرافق ( مياه- كهرباء- صرف صحى ) على أن تسلم الأرض من قبل المحافظة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بكافة المرافق على رأس الأرض وأن لا تكون تلك الأراضى قريبة من خطوط الضغط العالى أو تمر فوقها وأن تكون تلك الأراضى فى حيز صناعى، زراعى أو سكنى وأن يكون هناك نشاط اقتصادى قريب لهذه المناطق لا يبعد عن ( 10- 15 ) كيلومترا. ويفضل أن تكون قريبة من الموانئ البحرية أو الموانئ الجوية وضرورة وجود طرق مستوية وعريضة فى هذه المناطق لسهولة الدخول أو الخروج وأن تكون الطرق المؤدية لها ممهدة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجود منطقة لوجيستية واحدة على الأقل بكل محافظة على مستوى الجمهورية وأهميتها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المختلفة وكذا توفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن المواطنين محدودى الدخل.


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