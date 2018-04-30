البشير يبحث انسياب وتوفير النقد الأجنبى وموقف السيولة بالسودان







الخرطوم (أ ش أ)

بحث الرئيس السودانى، عمر البشير، انسياب وتوفير النقد الأجنبى اللازم للاستيراد، بجانب موقف السيولة والسحوبات فى البنوك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه البشير اليوم الاثنين بالقصر الجمهورى بالخرطوم والذى ضم وزير رئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبد الله، و الفريق مُحمّد عثمان الركابى وزير المالية، و الدكتور عبد الرحمن عثمان وزير النفط والغاز، وحاتم حسن بخيت وزير الدولة المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية، ومحافظ بنك السودان المركزى حازم عبد القادر.

وقال محافظ بنك السودان المركزي، فى تصريحات صحفية، إنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول الإجراءات والسياسات التى تم اتخاذها فى فبراير الماضى فيما يتعلق بالاستيراد ، لافتا إلى أن الاجتماع اطمأن على انسياب وتوفير النقد الأجنبى لاستيراد الدواء والمواد الخام بشكل عام والسكر وكل متطلبات الفترة المقبلة، إضافة إلى توفير النقد الأجنبى والمواد البترولية .

وتابع "قدمنا تنويرا خلال الاجتماع فيما يتعلق بموقف السيولة والسحوبات التى أصبحت عادية ومتوفرة لدى كافة البنوك للوفاء باحتياجات العملاء من السيولة "

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة اتباع نفس الإجراءات الاقتصادية السابقة التى أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، وقال" تحدثنا عن فتح القنوات المصرفية مع الإمارات والسعودية، لتسهيل انسياب حصائل الصادر من الخارج بالإضافة لمدخرات المغتربين".