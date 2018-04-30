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الإثنين، 30 أبريل 2018 03:41 ص
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اغتيال مسؤول من الحشد الشعبى فى بغداد بالعراق

الإثنين، 30 أبريل 2018 03:05 ص
اغتيال مسؤول من الحشد الشعبى فى بغداد بالعراق قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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أعلنت هيئة الحشد الشعبى، مقتل مدير المديرية المالية للهيئة، قاسم الزبيدى، متأثرا بجروح أصابته أثناء محاولة اغتياله فى العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة فى بيان مقتضب، إن "مدير المديرية المالية قاسم الزبيدى توفى، مساء اليوم (الأحد)، إثر جراح أصيب بها بعد تعرضه، عصر اليوم لمحاولة اغتيال بواسطة طلق نارى فى العاصمة بغداد".

وكانت هيئة الحشد الشعبى أعلنت، عصر اليوم الأحد، عن إصابة المسؤول، أثناء محاولة اغتياله.


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