اعترافات تشكيل عصابى لسرقة المواطنين ببنها: الفقر والمخدرات هما السبب







القليوبية - نيفين طه

كونا تشكيلاً عصابياً لسرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بطرق مدينة بنها، المخدرات وحاجتنا للمال هما السبب للسير فى ذلك الطريق المظلم حتى تم ضبطنا، بهذه الكلمات اعترف أفراد التشكيل العصابى بمدينة بنها وارتكابهم حوادث سرقة المواطنين بالإكراه.

يقول المتهم "باسم" 30 سنة، وزعيم التشكيل، خلال تحقيقات النيابة العامة، نشأت فى أسرة فقيرة، لا تملك قوت يومها، وخرجت للعمل بحثاً عن المال بأى طريقة، وتمهنت عدة مهن، حتى عرفت طريق تعاطى المخدرات، الذى كان ينسينى الشقاء الذى كنت أعانيه.

وأكمل المتهم، ضاق بى الحال، وأصبحت لا أملك ثمن المخدرات، فلعب الشيطان بعقلي، ودفعنى لسير فى طريق مظلم وهو السرقة، فكنت أقوم بسرقة المواطنين.

وتابع المتهم، وبعد فترة من السرقة بمفردي، فكرت فى تكوين تشكيل عصابى بصحبة باقى المتهمين، حتى تتم السرقة على نطاق واسع، وكنا نقوم بسرقة الدراجات النارية، مستغلين وقوفها فى مكان ليس به مواطنين كثيرين، بالإضافة إلى تثبيت المواطنين بالطرق العامة ليلاً وسرقة متعلقاتهم.

وتابع المتهم، وكنا ما نتحصل عليه يتم توزيعها على كل أفراد التشكيل، ويتم إنفاقها على سهرات الحمراء وشراء المخدرات، وردد المتهم قائلا: "لم أدرى بأن ذلك الطريق المظلم سيقودنى إلى السجن، ولكن الفقر والشيطان السبب".

واعترف باقى أفراد التشكيل العصابى قائلين، إنهم كانوا يستخدمون أسلحة نارية لتهديد المواطنين لسرقتهم، وأن منهم اثنين كانا يبيعان متحصلات السرقة ويتم توزيعها عليهم.

وأنهم كانوا يوهمون المواطنين بالركوب معهم فى سيارة سوزوكى ويقومون بسرقتهم تحت تهديد السلاح، وأنهم ارتكبوا 5 حوادث سرقة، ولكن لم يستمر الحال كثيرا حتى سقطوا فى أيدى رجال الشرطة.

جدير بالذكر أن معلومات وردت لأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام باسم. س 30 سنة عاطل، واشرف. ر 21 سنة عاطل، وسامح. م 22 سنة فران، وعماد. م 19 سنة عاطل، وأحمد.ع 21 سنة طالب، مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات والدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بالطرق العامة، باستخدام سيارة ملاكى "مستأجرة" تم عرض المعلومات على اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين المذكورين عدا الخامس ، وبحوزة الثالث " بندقية خرطوش و7 طلقات من ذات العيار" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب "5" حوادث عبارة عن "سرقة 3 سيارات ماركة سوزوكى فان "إحداهم تم ضبطها والأخرتين أرشدوا عنهما" - دراجة نارية- سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى) وأرشدوا عن السيارة المستخدمة ومبلغ 3000 جنيه قرروا أنه من متحصلات وقائع السرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم المذكور، واحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.