اضبط مخالفة.. تعطل مغذى رى "أقفهص" ببنى سويف يهدد 1000 فدان بالبوار.. صور







بنى سويف - أيمن لطفى

يعانى مزارعو 3 قرى بمركز الفشن جنوب بنى سويف من عدم وصول مياه الرى إلى أراضيهم بسبب تعطل مغذى الوحدة المحلية بقرية "أقفهص" على بحر سويف منذ فترة، ورغم تقدمهم بالعديد من الشكاوى إلا أن المشكلة لم تحل حتى الآن .

قال ربيع طه من أهالى قرية "أقفهص" إن مغذى أقفهص عبارة عن 3 ماكينات ترفع المياه من بحر يوسف إلى ترعة "البلهاسة" لرى 1000 فدان من أجود الزراعات بقرى أقفهص والمجاهد والكنيسة، وتعطلت ماكينتان عن العمل وتوشك الثالثة على التوقف.

وأضاف مجدى محمد أمين يقيم قرية "المجاهد" قائلا: أرسلنا عدة شكاوى إلى المسؤولين لإصلاح الماكينات بعدما أوشك المغذى على التوقف عن العمل تماما ، ما يهدد الأراضى الزراعية بالبوار لعدم وصول مياه الرى إليها ولكن مسؤولى الرى لم يرسلوا من يصلح ماكينات المغذى حتى الآن .



الاهالى داخل مغذى اقفهص



تعطل مغذى رى اقفهص



توقف ماكينتان بمغذى اقفهص عن العمل