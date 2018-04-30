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الإثنين، 30 أبريل 2018 09:50 ص
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استكمال بناء 51 عمارة بمشروع الإسكان فى سوهاج بتكلفة 102 مليون جنيه

الإثنين، 30 أبريل 2018 08:18 ص
استكمال بناء 51 عمارة بمشروع الإسكان فى سوهاج بتكلفة 102 مليون جنيه اسكان قومى - ارشيفيه


سوهاج – عمرو خلف
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قال المهندس برهوم على عبده وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، أن المديرية تقوم باستكمال  بناء مشروع الإسكان القومى، الذى كان متوقفا منذ سنوات، مشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية تبلغ  1212 وحدة سكنية فى مناطق الكوثر والجلاوية، وعددهم 51 عمارة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 102 مليون جنيه، مؤكدا على الانتهاء من الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة .

وأضاف وكيل وزارة الاسكان فى تصريح خاص  لـ "اليوم السابع " أنه تم تنفيذ 3 مراحل من وحدات الإسكان الاجتماعى بسوهاج خلال الأعوام السابقة، والتى تشمل 4060 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى، وتم تنفيذهم عن طريق مديرية الإسكان وجهاز التعمير والقوات المسلحة بينهم 2640 وحدة سكنية موزعة على حى الكوثر وباقى الوحدات على مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الوحدات جاهزة للتسليم، وجارى تخصيصها عن طريق الصندوق الاجتماعى، وأن هناك وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وهى عبارة عن غرفتين كاملة التشطيب والمرافق.  

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أن هناك 22 عمارة سكنية بحى الكوثر، سوف يتم تسكينها خلال هذا العام 2018 بعد الانتهاء منها ضمن المرحلة الثالثة بتكلفة 550 مليون جنيه.


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