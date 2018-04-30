video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إقامة وحدة شئون اجتماعية و مكتب تحفيظ قرآن بمركز جرجا بسوهاج

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:55 م
إقامة وحدة شئون اجتماعية و مكتب تحفيظ قرآن بمركز جرجا بسوهاج مدينة جرجا


سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، موافقة وزير الزراعة على مطلب المحافظة بإقامة وحدة شئون اجتماعية على مساحة 100 متر مربع وإقامة مكتب تحفيظ قرآن على مساحة 250 متر مربع تبرع أهالى بناحية حوض الشيخ على نمرة 5 ضمن القطعة 4 ناحية الحلافى بمركز جرجا، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة وينطبق عليها الشروط.

وقال عبد المنعم، فى بيان أنه جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، وتساهم بشكل كبير فى دعم خطط التنمية الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من اجل تحقيق التنمية الشاملة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يوافق على بياض وتبليط كنيسة مار جرجس بمركز جرجا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

اخبار سوهاج

جرجا




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة