إقامة وحدة شئون اجتماعية و مكتب تحفيظ قرآن بمركز جرجا بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، موافقة وزير الزراعة على مطلب المحافظة بإقامة وحدة شئون اجتماعية على مساحة 100 متر مربع وإقامة مكتب تحفيظ قرآن على مساحة 250 متر مربع تبرع أهالى بناحية حوض الشيخ على نمرة 5 ضمن القطعة 4 ناحية الحلافى بمركز جرجا، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة وينطبق عليها الشروط.

وقال عبد المنعم، فى بيان أنه جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، وتساهم بشكل كبير فى دعم خطط التنمية الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من اجل تحقيق التنمية الشاملة.