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الإثنين، 30 أبريل 2018 04:41 م
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إطفاء النيران فى آخر بئر مشتعلة بحقل عجيل العراقى

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:43 م
إطفاء النيران فى آخر بئر مشتعلة بحقل عجيل العراقى حقل نفطى - أرشيفية


رويترز
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أعلن وزير النفط العراقى جبار اللعيبى فى بيان، اليوم الاثنين، إطفاء آخر بئر مشتعلة فى حقل عجيل شمالى بغداد الذى أضرم تنظيم داعش النار فيه.

كانت وزارة النفط قالت فى مارس إن الحقل ينتج ما بين خمسة آلاف و17 ألف برميل يوميا وما يصل إلى 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بعد استكمال المرحلة الأولى من الإصلاحات، وأعلن العراق انتصاره على تنظيم داعش فى يناير، و كان التنظيم أضرم النار فى الحقل الواقع قرب تكريت فى 2015.

 


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