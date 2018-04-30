إصابة طالب ووالديه فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب طالب ووالداه بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة، لخلافات الجيرة بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة المركز .

على الفور تم الانتقال إلى مكان المشاجرة، وتبين أن الطرف الأول "ا. ن .ع" 53 سنة، بدون عمل، مصاباً بخدوش بالصدر والوجه، وزوجته "ى .ع.ا" 42 سنة، ربة منزل، وابنه "م" 15 سنة، طالب مصاباً بخدوش بالصدر .

وطرف ثان "ى . س .ع" 43 سنة، و"ر .ا .ع" 43 سنة، موظف وجميعهم مقيمين سبك الضحاك دائرة المركز .

وبسؤال الطرفين اتهم كل من هما الآخر بالتعدى بالضرب لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7075 جنح مركز الباجور لسنة 2018، وجار العرض على النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.