video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة طالب ووالديه فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

الإثنين، 30 أبريل 2018 07:15 م
إصابة طالب ووالديه فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية مشاجره - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب طالب ووالداه بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة، لخلافات الجيرة بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة المركز .

على الفور تم الانتقال إلى مكان المشاجرة، وتبين أن الطرف الأول "ا. ن .ع" 53 سنة، بدون عمل، مصاباً بخدوش بالصدر والوجه، وزوجته "ى .ع.ا" 42 سنة، ربة منزل، وابنه "م" 15 سنة، طالب مصاباً بخدوش بالصدر .

وطرف ثان "ى . س .ع" 43 سنة، و"ر .ا .ع" 43 سنة، موظف وجميعهم مقيمين سبك الضحاك دائرة المركز .

وبسؤال الطرفين اتهم كل من هما الآخر بالتعدى بالضرب لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7075 جنح مركز الباجور لسنة 2018، وجار العرض على النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 29 قضية تموينية وضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

الباجور

مشاجرة




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة