إصابة ربة منزل بحروق لسقوط ماء مغلى عليها داخل منزلها بالمنوفية

إصابة ربة منزل بحروق لسقوط ماء مغلى عليها داخل منزلها بالمنوفيةالإثنين، 30 أبريل 2018 10:21 ص
اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
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أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة إثر سقوط إناء به ماء مغلى عليها، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ن . ر . ي" 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز مصابة بحروق بالظهر والصدر والرقبة من الدرجة الأولي والثانية بنسبة 30% ، وتم حجزها بالمستشفى .
بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بأنها أثناء قيامها بتسخين الماء انسكب إناء الماء المغلى عليها مما أحدث إصابتها ونفت الشبهة الجنائية .
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5039 إداري مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .
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