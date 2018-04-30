إصابة ربة منزل بحروق لسقوط ماء مغلى عليها داخل منزلها بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة إثر سقوط إناء به ماء مغلى عليها، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ن . ر . ي" 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز مصابة بحروق بالظهر والصدر والرقبة من الدرجة الأولي والثانية بنسبة 30% ، وتم حجزها بالمستشفى .

بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بأنها أثناء قيامها بتسخين الماء انسكب إناء الماء المغلى عليها مما أحدث إصابتها ونفت الشبهة الجنائية .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5039 إداري مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .