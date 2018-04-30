إزالة 805 حالات إشغال خلال حملة مكبرة على الشوارع الرئيسية بالدقهلية

إزالة 805 حالات إشغال خلال حملة مكبرة على الشوارع الرئيسية بالدقهليةالإثنين، 30 أبريل 2018 05:46 م
حملة إزالة
إضافة تعليق
شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة، بنطاق قسم أول، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتى تعيق الحركة، وتسبب الزحام.
وتمكنت الحملة من تحرير 89 محضرا للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط 805 مضبوطات متنوعة، بين كراسى، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم إيداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 6 كافيهات بدون ترخيص.
واستهدفت الحملة عددا من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة