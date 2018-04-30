إزالة 805 حالات إشغال خلال حملة مكبرة على الشوارع الرئيسية بالدقهلية







الدقهلية - محمد حيزة

شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة، بنطاق قسم أول، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتى تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة من تحرير 89 محضرا للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط 805 مضبوطات متنوعة، بين كراسى، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم إيداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 6 كافيهات بدون ترخيص.

واستهدفت الحملة عددا من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.