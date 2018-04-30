أوقاف المنيا تحتفل بليلة النصف من شعبان

الاوقاف تحتفل بالنصف من شعبان







المنيا- حسن عبد الغفار

شهد اللواء محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا، نائبًا عن المحافظ عصام البديوى، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان والذى أقيم بمسجد سيدى أحمد الفولى بمدينة المنيا.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة للشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا حيث تناول فضل ليلة النصف من شعبان فى حياة المسلمين وأثر تحويل القبلة استجابة لدعاء الرسول الكريم محمد "ص" ومكانة البيت الحرام عند الرسول الكريم

وحضر الاحتفال القيادات الشعبية والتنفيذية عددًا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.