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280 سائحا أجنبى يزورون معبد دندرة فى قنا

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:41 م
280 سائحا أجنبى يزورون معبد دندرة فى قنا سياح


قنا - هند المغربى - وائل محمد
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أعلنت إدارة معبد دندرة بمركز قنا،استقبال عدد من السائحين الأجانب والزوار المصريين، اليوم الثلاثاء،بينهم 280 سائح أجنبى تنوعت جنسياتهم المختلفة.
 
وقال عبد الحكيم الصغير، مدير معبد دندرة فى بيان إن المعبد استقبل عدد كبير من  السياح الأجانب،وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة من جنسيات أنجليزية والمانيا وفرنسا وروسيا بالإضافة إلي وفود من طلاب المدارس والجامعات المصرية.
 
 

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