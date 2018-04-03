100 أسرة بقرية الحريدية بسوهاج يعيشون فى عشش بوص ويطالبون المساعدة.. صور







سوهاج محمود مقبول

عشش صغيره بحيط بها ويعلوها البوص من كل جانب لك التى يقطنها أكثر من 100 أسرة على حافة الترعة هم وأولادهم وحتى حيواناتهم التى يرعونها الأجر لصالح الغير، طعامهم هو " المش والمخلل والبطاطس والباذنجان المقلى فقط " أخر مرة تذوقوا اللحم منذ عام تقريبا منهم من يحصل على معاش تكافل وكرامه والذى أنقطع عنهم منذ شهرين والأغلبية منهم لا يحصلون على شىء الأطفال بلا تعليم بلا رعاية صحية ولا حتى إجتماعية عندما يريدون الشرب الترعة هى مقصدهم أو الطلمبة الحبشية أعدد الأسرة الواحدة يتراوح ما بين 6 إلى 10 أفراد أغلبهم إما كبار السن أو أطفال صغار.

هذا هو حال تلك الأسر بقرية الحريدية التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج والذين سقطوا تماما من حسابات المسئولين بمحافظة سوهاج وكل ما يربطهم بالمسئولين هو بطاقات الرقم القومى والتى لا يحملها الكثير منهم.

اليوم السابع انتقل إلى تلك المنطقة عاش معهم على مدار يوم كامل كيف يعيشون بتلك المنطقة كيف يطهون الطعام على الكانون بدلا من البوتاجاز كيف يتغلبون على مشكلة الكهرباء الغير موجودة ما هى أمنياتهم وأحلامهم.

فى البداية تقول رابحة إحدى السيدات المقيمات فى عشش البوص على الترعة بناحية قرية الحريدية بطهطا سوهاج : "نحن نعيش بالمنطق منذ أكثر من 30 عاما تقريبا لا يوجد لدينا بطاقات تموينية نشترى رغيف الخبز الواحد أحيانا بجنيه وأحيانا نأخذ الــ 3 أرغفه بجنيه منا من يحصل على معاش تكافل وكرامه والكثير منا لا يحصل على المعاش نعيش على التسول فى البلاد بإستخدام الحمير ونطرق كل الأبوب بعض الأهالى يعطوننا الصدقات والبعض الآخر لا يعطينا ويقوم بطردنا من القرية خاصة مع انتشار عمليات خطف الأطفال الجميع يعتبرنا أننا وراء تلك الوقائع وهذا لا يحدث أبدا لأننا لدينا أطفال، فأنا مثلا لدى 6 أطفال وأننى أرغب فى أن يكون لهم دخل ثابت أن يكون لهم حصة دقيق حصة سكر بالجمعية مثل باقى الناس نريد أبسط حقوق الحماية للطفل للمرأة ولكن كل هذا غير موجود فنحن لا يعلم عنا أحد شئ الجميع يمر بنا ولا ينظر إلينا وأن نظر تكون نظرته أن من يقيمون هنا من يشوهون المنظر العام".

أما على محمد، فيقول : "أنا مريض أجريت أكثر من عملية فى عينى وفى قدمى لا أستطيع الحركة لم يرزقنى الله بأى أولاد وزوجتى مسنا وكلانا يحتاج إلى علاج مستمر ولا نستطيع إحضاره وعندما يشتد بنا المرض نذهب للصيدلية أو المستشفى المجانى والتى تعطينا جزءا من العلاج والباقى يقولون أحضروه من خارج المستشفى لأنه غير متوفر نريد تأمين صحى يشملنا ويشمل أولادنا نحن عرضة للمرض، بسبب سوء المكان الذى نعيش فيه نحن نعيش فى عشش من البوص مع الخراف والكلاب والحمير كلنا نعيش فى مكان واحد الامراض والأوجاع بيننا مشتركة ومع ذلك راضين وكل ما نطلبه هو نظرة العطف من قبل الحكومة نطالبهم بتغير حياتنا نطالبهم بحياة كريمة لأننا رغم الفقر الذى نعيش فيه والمرض والجهل إلا أننا من أبناء هذا الوطن".

ومن جانبه قال حسن السيد : "كنت أتمنى أعلم ولادى عشان يقدموا شيئا لمصر ولكن أعمل إيه اليد قصيره والعين بصيره أما أن أقوم بالصرف عليهم للأكل والشرب وأما أن الحقهم بالتعليم والخياران أمامى كلاهما مر وصعب فالطعام أهم من التعليم أحيانا حقوقنا فى الطعام فى التعليم فى الصحة فى كل شئ معدومه ولا نحصل عليها".

يضيف حسن: "الأطفال بالمكان الذى نعيش فيه لم يشاهدوا التلفزيون منذ ولادتهم ولم يسمعوا صوت الراديو أبدا كل ما يسمعونه فقط هو صوت الأذان من المساجد وصوت الخطيب فى خطبة الجمعة أو من خلال مرور سيارة تنادى عن أسعار البصل أو الثوم أو عن وجود أسطوانات البوتاجاز علاقتهم بالحياة فقط هى التسول بالبلاد والحصول على ما يكفيهم ويؤمن يومهم من الطعام".

وتشير حسنة حسن : " نحن بالمنطقة منذ 12 عاما تقريبا وزوجى توفى وترك لى 5 بنات وولد صغير أقوم بتجهيز الطعام على الكانون وعمل الشاى على الكانون وتسخين مياه الاستحمام على الكانون أما مياه الشرب فأننا نحصل عليها من الترعة التى على اليمن أو من الترعة الموجودة على الشمال من العشش الخاصة بنا نشرب منها نغسل الملابس ونقوم باستخدامها فى الطهى وفى الفترة الأخيرة مر علينا أحد الأشخاص وعندما شاهدنا نشرب من مياه الترع قام بإحضار طلمبه حبشية وقمنا بدقها فى الأرض وهى تقوم بسحب المياه من الأرض وهى من الترعة أيضا والمياه الملوثة دائما ما تعرضنا وتعرض الأطفال للأمراض فهم دائما ما يعانون من الإسهال والمغص والم بالبطن ومن بيننا مصابين بالفشل الكلوى كل هذا بمنطقة واحدة وهى التى نعيش فيها نحن نطالب الجميع بالنظر إلينا وإلى أطفالنا الصغار الذين أصبحوا وسط الخطر والأمراض تحاصرهم من كل التجاه وهناك أخطار أخرى نقابلها بالمكان مثل الثعابين التى تخرج علينا من نباتات الهيش المنشرة فى كل مكان وكثيرا ما تعرضنا للدغ".

ويقول محمود أحمد من الأهالى الذين يعيشون بالمنطقة: "نحن نام ليلا على حافة الترعة فرشتنا عبارة عن حصير من البلاستيك أو عبارة عن جوالات من الخيش والغطاء عبارة عن بطاطين مهلله لا تغنى من البرد أو حتى تحمى من حرارة الشمس المحترقة وعندما تهطل الأمطار نظل قابعين بالأماكن التى نعيش فيها ونقوم بتغطية سقف العشة بجولات البلاستيك ومع ذلك تصل إلينا الأمطار وأن ما حدث فى الفترة الأخيرة من جراء العواصف الترابية حطم كل شئ لم نجد مكان نذهب إليه كل ما فعلناه أننا أحتمينا ببعضنا البعض ووضعنا الأطفال فى الوسط وكانت أصعب لحظات قضيناها فى حياتنا".

ويقول أحمد عباس : "نحن نريد من الحكومة توفير سكن لنا ولو على قطعة أرض من أملاك الدولة ويتم إنشاء وحدات سكنية لنا نقيم بها بدلا من عشش البوص التى نعيش بها الآن والتى من الممكن أن تتعرض للحريق فى أى لحظة وبدون سابق إنذار ونضيع جميعا فى لحظة".

ومن كلام الأهالى إلى ما تم رصده من قبل اليوم السابع الجميع بالمنطقة طعامهم واحد وهو " المش والبطاطس والباذنجان والمخلل والخبز يتم الحصول عليه من قبل عمليات التسول من المنازل بالقرى المحيطة الكلاب والماعز والخرفان تعيش معهم داخل نفس العشة لا دولايب ولا مراتب ولا أسره ولا أى شئ من مقومات الحياة الآدمية .

الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عقب إطلاعه على الأمر قام بتكليف محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن بسرعة حصر تلك الأسر وتقديم المساعدات العاجلة لهم وتوفير كافة سبل الراحة وكذلك تكليف التربية والتعليم لبحث أسباب تسرب الأطفال من التعليم وبحث توفير الية لإلحاقهم بالعملية التعليم والتعاون مع المجتمع المدنى وسرعة مد يد العون لهم وتغير حياتهم من الأسوء إلى الأفضل".



عشش لأسر بطهطا سوهاج يقيمون على حافة الترعة



إحد الأسر يتناولون طعامهم على الأرض



الطعام مش وبصل وبطاطس



أم وأبنتها أثناء تناولهن الطعام



سيدة تقوم بقلى الباذنجان داخل العشة



صورة لطعام الأسر من مش وبصل وباذنجان



سيدة من أهالى العشش تشكى حالها



طفلة تبتسم للكاميرا داخل العشه



أطفال صغار ينامون داخل العشة



سيدة تقف داخل العشة الخاصة بها



سيدة عائدة من العمل بالحقول ومن خلفها أبنائها



كانون على الأرض يستخدم فى عملية الطهى



مكان للإستحمام بطشت بجوار العشه



أحد أولياء الأمور يشكى حاله



الأطفال بجوار والدهم بالقرب من العشة



طفل يفتش فى الخرج الذى يقوم بالتسول به فى القرى



كانون لتسخين المياه داخل العشة



الملابس التى يرتديها سكان العشش موجودة على الأرض



طفل صغير ونظره للمستقبل الذى ينتظره



أحد الأطفال الصغار ويظهر علية الإتساخ لقلة النظافة



فتاه تقوم بملئ الماء من طلمبه حبشية



الأطفال ينتظرون ملئ المياه من الطلمبه



سيدة تشرب من المياه التى يتم جلبها من الترعة



سيدة أثناء تناولها مياه الترع



الترعة التى يشرب منها سكان العشش



طفل يشرب من الطلمبه التى تسحب مياهها من الترعة



الأطفال حول الطلمبة الحبشية



طفل أخر يتناول المياه من الترعة



سيدة أثناء عمل الشاى على الكانون



الشاى على نار الكانون بالعشش



الإنتهاء من إعداد الشاى على الكانون



المكان الذى يباتون فيه على حافة الترعة



طاسة القلية على الكانون



الفرش من الحصير البلاستيك داخل العشة



الكانون وسيلة الطهى الوحيدة بالعشة



طفلتنان فى طريقهما لجلب المياه بالجراكن



الطفلتنان أثناء عملية جلب المياه من الترعة



الجراكن الخاصة بالمياه برفقة الطفلتين



الفرن البلدى التى توقفت عن العمل لعدم وجود دقيق



كانون بلدى بعشه أخرى



الخرج الذى يستخدمة قاطنى العشش فى عملية التسول تحملة ربات المنازل



منظر عام للخرج الذى يستخدم فى عملية التسول



سيدة تقوم بتجهيز المحشى على الكانون البلدى



سيدة هنا انام وهنا أطبخ وهنا اقضى حاجتى



فتاه تقوم بتجهيز الكانون امام العشة



البوص وسيلة التسخين فى الكانون



النفخ هو وسيلة إشعال النيران فى الكانون



سيدة تشكى حالها وعدم حصولها على معاش



السيدة والحيوانات جميعهم بمكان واحد



الحيوانات على حافة الترعة



مجموعة من العشش لى حافة الترعة



مجموعة أخرى من العشش



باقى العشش بالمنطقة



الكلب يعيش مع الأهالى داخل الشه وينام معهم على نفس الحصير



أسرة أثناء تناول الطعام وهو عبارة عن مش وبطاطس



الكلب بجوار الأسرة أثناء تناول الطعام



مائده بسيطة محتوياتها الباذنجان والمش



وام وأبنها أثناء خروجهما من العشة



سيدة تشكى من فقر الحال وعدم وجود معاش



الأطفال وحالتهم الصحية متدهورة



أسرة اخرى تتناول الطعام داخل العشة



ام تشكى فقر الحال واسرتها بجوارها



مريض يشكى من إجراء عدة عمليات ويحتاج لعلاج