وكيل تعليم الاسكندرية تفتتح المعرض السنوي الأول للتعلم النشط

وكيل تعليم الاسكندرية تفتتح المعرض السنوي الأول للتعلم النشطالثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:24 م
جانب من المعرض
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إفتتحت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يرافقها روحية أبو غالي مدير عام التعليم العام بالمديرية ،المعرض السنوي الأول لمخرجات نواتج التعلم النشط للتعليم الاعدادي على مستوى المحافظة.
وقال بيان صادر من المديرية ،منذ قليل أن المعرض تضمن مجسمات ولوحات للتعلم النشط ،من جميع الادارات على مستوى الاسكندرية ،وقد تميز المعرض هذا العام بالأعمال التي ترجمت الدروس بمجسمات يشارك في صنعها الطالب، مع استخدام مخلفات البيئة كاحد المحاور الاساسية للتعلم النشط وقاعدة من قواعد تغيير السلوك كما تم عرض فقرات فنية تعليمية ضمن فاعليات المعرض .
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