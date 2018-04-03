وكيل تعليم الاسكندرية تفتتح المعرض السنوي الأول للتعلم النشط

الاسكندرية جاكلين منير



وقال بيان صادر من المديرية ،منذ قليل أن المعرض تضمن مجسمات ولوحات للتعلم النشط ،من جميع الادارات على مستوى الاسكندرية ،وقد تميز المعرض هذا العام بالأعمال التي ترجمت الدروس بمجسمات يشارك في صنعها الطالب، مع استخدام مخلفات البيئة كاحد المحاور الاساسية للتعلم النشط وقاعدة من قواعد تغيير السلوك كما تم عرض فقرات فنية تعليمية ضمن فاعليات المعرض .

