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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:01 م
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وضع نسخة جديدة من تمثال "كاتمة الأسرار " المثير للجدل بالإسكندرية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:29 م
وضع نسخة جديدة من تمثال "كاتمة الأسرار " المثير للجدل بالإسكندرية التمثال


الإسكندرية جاكلين منير
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وضع حى وسط الإسكندرية برئاسة بهية عبدالفتاح رئيس حى وسط، نسخة جديدة من تمثال "كاتمة الأسرار" الذى أثار الجدل منذ عام بسبب اختفائه من مكانه، حيث تم وضع التمثال الجديد فى نفس مكان التمثال القديم بحديقة نوبار بميدان الخرطوم بجوار ديوان عام حى وسط.

وضع التمثال تحت إشراف بهية عبد الفتاح والتى أشرفت على تصميم نسخة طبق الأصل من التمثال الأصلى الموجود بمتحف الفنان الكبير محمود مختار بالقاهرة بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والمجتمع المدنى، وتم عمل التمثال بالمجان وتوفير سعر الخامات بالتعاون مع المجتمع المدنى.

نقل التمثال للقاهرة ثم إلى حى وسط بعربة تابعة للحى، ليوضع فى مكانه اليوم وليضيف لمسة جمالية على الحديقة.

يذكر أن تمثال "كاتمة الأسرار" النسخة القديمة قد أثار جدلا واسعا حينما فوجئ الجميع بعدم وجودة فى مكانة، وتبين أنه انهيار بسبب عوامل التعرية وأنه لم يكن النسخة الأصلية للتمثال.


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