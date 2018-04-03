وصول وسفر 1871 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 555 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة RINA وعلى متنها 4 الاف طن ردة قادمة من اليمن،كما تغادر السفينة إكرام وعلى متنها 5500 طن دقيق وسكر متجهة الى اليمن .

بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 440 راكب و83 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش ركاب و 21 سيارة وتغادر السفينتين عمان ، الحرية2 وعلى متنهم 175 راكب و120 شاحنة بضائع و11 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 251 راكب و166 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة وغادرت السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 250 راكب و71 شاحنة و7 سيارة.

على جانب آخر،يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 755 راكب وتداول 92 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 327 راكب و18 براد و1 تريلا و1 سيارة،كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 37 راكب و33 براد و4 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 235 راكب و16 براد و7 تريلا و16 سيارة تصدير ، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 156 راكب و2 براد و11 تريلا .