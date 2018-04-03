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وصول الدفعة الأولى من أتوبيسات النقل الجماعى بكفر الشيخ

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:09 م
وصول الدفعة الأولى من أتوبيسات النقل الجماعى بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ يتفقد الميني باص


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، 12 أتوبيسا للنقل الجماعي كدفعه أولى لتشغيلها بين مراكز المحافظة من بين 50 أتوبيساً.
 
أعلن المحافظ عن تشغيلهم لنقل الركاب من المحافظة، للتخفيف من الزحام الذى تشهده المواقف، بنفس تعريفة الأجرة التى أقرتها المحافظة.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، فى بيان له اليوم وصول 12ميني باص للمحافظة لبدء تشغيلهم بين مدن المحافظة من بين 50 باص لنقل الركاب من المراكز المتعددة لعاصمة المحافظة،وتوفير نقل جماعي داخلي يجوب أحياء المدينة ، بالتعريفة الحالية المقررة بالمدن ، لتخفيف الزحام الذي تشهده المدن في التوجه لكفر الشيخ والعودة منها ، خاصة طلاب وطالبات الجامعة والذين تزداد أعدادهم من عام لآخر.
 
وقال محافظ كفر الشيخ،إن تشغيل مشروع النقل الجماعي هو أول عمل تقيمه المحافظة بالتعاون مع القطع الخاص ،ويتم تشغيله عقب اعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.
 
وأضاف عادل الشرقاوي،رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي ، لـ "اليوم السابع"، أن المينى باص التي تم توفيرها يستوعب 27 راكباً لكل مينى باص، لتخفيف المعاناة التي يعاني منها أهالي المحافظة بسبب الزحام الشديد على المواصلات وخاصة الانتقال بين كفر الشيخ والمراكز المتعددة .
 
وقال الشرقاوي، إن المحافظ حرص على توفير مينى باص الذي سيستقله المواطنون من أحدث السيارات موديل 2018م مزوده بكاميرات مراقبة ومكيفة ، لتحقيق كافة ضمانات الأمان للركاب ، مؤكداً أن مشاركة المحافظة للقطاع الخاص جاء حرصاً من اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 300 فرصة عمل، للعمل على الخطوط من سائقين بالإضافة إلى إداريين وميكانيكية وكهربائية، ومحاسبين وغيرها من العمالة .
 
وأضاف الشرقاوي، سيتم توزيع الميني باص على كل مراكز المحافظة فسيتم تخصيص 6  لدسوق ، و5 لبيلا ، و4 للحامول ، و3 للرياض ، و6 لسيدي سالم ، و4 لقلين ، و6 لمطوبس ، و4 لفوه ، و6 لبلطيم ، و6 بمدينة كفر الشيخ للنقل الداخلي تجوب أحياء المدينة ب 10 خطوط، ونفس الأجرة المقررة التي أقرتها المحافظة.
 
 

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