وزير الدفاع الإسرائيلى يهدد الفلسطينيين بقطاع غزة بتعريض حياتهم للخطر







القدس (أ ف ب)

حذر وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان مجددا الثلاثاء، فلسطينيى قطاع غزة مؤكدا أن اقترابهم من الحدود مع إسرائيل "سيعرض حياتهم للخطر"، وفق بيان لمكتبه.

ووجه ليبرمان هذا التحذير خلال جولة فى بلدات جنوب إسرائيل قرب قطاع غزة بعد 4 أيام من مواجهات فى المنطقة الحدودية أسفرت عن مقتل 18 فلسطينيا وإصابة المئات بالرصاص.

وقال ليبرمان "جميع من يقتربون من السياج "الحدودى" يعرضون حياتهم للخطر"، محذرا فلسطينيى القطاع من "استمرار الاستفزازات".

وكرر أيضا أن "معظم من قتلوا هم إرهابيون نعرفهم جيدا وناشطون فى الجناح العسكرى لحماس والجهاد الاسلامى، لم يكونوا مواطنين أبرياء حضروا للمشاركة فى تظاهرة سلمية".

والثلاثاء، قتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة فى غزة، فى مواجهة جديدة تندرج فى إطار سلسلة أعمال العنف المستمرة منذ أيام.

وبذلك، يصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 18 منذ مسيرة العودة الجمعة، والتى تخللتها مواجهات عنيفة جرح فيها أيضا أكثر من 1500 فلسطينى بينهم أكثر من 800 بالرصاص الحى الاسرائيلى، بحسب وزارة الصحة.