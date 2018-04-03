وزير الخارجية اليمنى يدعو إلى العودة لطاولة التفاوض لإنهاء الحرب فى بلاده







رويترز

دعا وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، اليوم الثلاثاء، إلى العودة لطاولة التفاوض لإنهاء الحرب فى البلاد.

وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد الحل المثالى وهو العودة إلى طاولة المحادثات ووضع نهاية للحرب والعودة إلى نظام مستدام يحظى بدعم الشعب اليمنى، وذكر الوزير فى كلمة أمام مؤتمر للأمم المتحدة فى جنيف، لجمع تبرعات لليمن فى إطار مناشدة بقيمة 3 مليارات دولار، أن الهدف هو فتح الموانئ والمطارات أمام المساعدات الإنسانية.