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وزير الخارجية السودانى يتسلم رسالة من نظيره الكويتى

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:02 ص
وزير الخارجية السودانى يتسلم رسالة من نظيره الكويتى وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور





أ ش أ
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تسلّم وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، الاثنين، رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وزير الخارجية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، جعفر سومى توتو- فى تصريحات صحفية- أن الوزير استقبل سفير دولة الكويت بالخرطوم، بسام محمد القبندي، الذى سلمه رسالة نظيره الكويتي.


ونوه توتو بأن الرسالة تناولت كذلك التنسيق بين البلدين فى المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

 


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