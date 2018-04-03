video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ننشر صور عثور الجيش السورى على نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:21 م
ننشر صور عثور الجيش السورى على نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية العثور على نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية


كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

عثرت قوات الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، نفق كبير للتنظيمات الإرهابية فى حى جوبر فى الغوطة الشرقية، والذى كان مخصصًا لاحتماء العناصر الإرهابية وتهريب السلع، وقد اكتشفته القوات السورية عقب خروج المسلحين وفرض سيطرتها على القرى والبلدات الواحدة تلو الأخرى التى خلت من الإرهابيين.

وكانت وحدة من الجيش العربى السورى، أعلنت – فى وقت سابق اليوم - عثورها على نفق للإرهابيين يصل بين بلدتى عربين ومسرابا فى الغوطة الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن وحدة من الجيش العربى السورى عثرت على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات وعربات بعرض 4 أمتار وارتفاع 6 أمتار ويصل بين بلدتى عربين ومسرابا.

وكانت وحدات من الجيش السورى، عثرت أمس على نفق ضخم فى بلدة عين ترما فى الغوطة الشرقية يمتد لعدة كيلومترات فيما ضبطت شبكة أنفاق تحتوى على ممرات سيارات يصل طولها إلى 3 كم تربط بين بلدات عربين وعين ترما وزملكا وجوبر.

العثور على نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية
العثور على نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية

 

القوات السورية تكتشف مخابئ الإرهابيين فى الغوطة
القوات السورية تكتشف مخابئ الإرهابيين فى الغوطة

 

ممر فى أحد أنفاق الإرهابيين بالغوطة الشرقية
ممر فى أحد أنفاق الإرهابيين بالغوطة الشرقية

 

الجيش السورى يعثر على نفق للإرهابيين فى الغوطة
الجيش السورى يعثر على نفق للإرهابيين فى الغوطة

 

اكتشاف فتحة نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية
اكتشاف فتحة نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وفيديو.. سوريا تكتب نهاية الإرهابيين بالغوطة الشرقية.. مقاتلو "جيش الإسلام" وعائلاتهم يخرجون من أخر معاقلهم ويتجهون شمالا.. القوات السورية تحرر البلدات الواحدة تلو الأخرى.. وتمنح مهلة للممتنعين عن الخروج

روسيا: خروج أكثر من 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية

مركز المصالحة الروسى: عودة أكثر من 40 ألف شخص إلى الغوطة الشرقية

الجيش السورى يعثر على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات بالغوطة الشرقية

اخبار عربية

الجيش السورى

الغوطة الشرقية

جماعات ارهابية

الحرب فى سوريا

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة