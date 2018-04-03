ننشر صور عثور الجيش السورى على نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

عثرت قوات الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، نفق كبير للتنظيمات الإرهابية فى حى جوبر فى الغوطة الشرقية، والذى كان مخصصًا لاحتماء العناصر الإرهابية وتهريب السلع، وقد اكتشفته القوات السورية عقب خروج المسلحين وفرض سيطرتها على القرى والبلدات الواحدة تلو الأخرى التى خلت من الإرهابيين.

وكانت وحدة من الجيش العربى السورى، أعلنت – فى وقت سابق اليوم - عثورها على نفق للإرهابيين يصل بين بلدتى عربين ومسرابا فى الغوطة الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن وحدة من الجيش العربى السورى عثرت على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات وعربات بعرض 4 أمتار وارتفاع 6 أمتار ويصل بين بلدتى عربين ومسرابا.

وكانت وحدات من الجيش السورى، عثرت أمس على نفق ضخم فى بلدة عين ترما فى الغوطة الشرقية يمتد لعدة كيلومترات فيما ضبطت شبكة أنفاق تحتوى على ممرات سيارات يصل طولها إلى 3 كم تربط بين بلدات عربين وعين ترما وزملكا وجوبر.



العثور على نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية



القوات السورية تكتشف مخابئ الإرهابيين فى الغوطة



ممر فى أحد أنفاق الإرهابيين بالغوطة الشرقية



الجيش السورى يعثر على نفق للإرهابيين فى الغوطة