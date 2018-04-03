ننشر أسماء الفائزين برحلات العمرة من الناخبين بمركزى الداخلة وبلاط







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت رئاسة مركزى الداخلة وبلاط بمحافظة الوادى الجديد أسماء الفائزين بالقرعة العلنية التى أشرفت عليها ونظمتها إحدى الجمعيات الخيرية بديوان عام مركز الداخلة، وتم من خلالها اختيار الفائزين برحلات العمرة من المشاركين بالانتخابات الرئاسية بمركزى الداخلة وبلاط

وأقيمت القرعة العلنية بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة وعادل عباس رئيس مركز بلاط ومسئولى الجمعية الخيرية بالداخلة، و مديرعام الإدارة التعليمية بالداخلة، ومدير إدارة الأوقاف بالداخلة، و مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالداخلة ومدير إدارة الشباب بالداخلة ومدير مركز الإعلام بالداخلة.

وجاءت نتيجة القرعة لمركز الداخلة كالتالى :-

أسماء الفائزين برحلات عمرة من خلال القرعة العلنية التى أجريت بمركز الداخلة للمشاركين فى الانتخابات الرئاسية

- قرية الشيخ مفتاح :-

بدرية حسن حافظ

- قرية أسمنت :-

سيد مهدى بيومى

حسن خليفة حسن

- قرية المعصرة :-

عبدالله سفينة حسين

سيد مصطفى سنوسى

- قرية الشيخ والى :-

مروة حسن على

عزة جمعة أحمد سليمان

- مدينة موط :-

محمد ابراهيم محمد ابراهيم

شحات محمدى ابراهيم حسن

محمد احمد محمد امام

محمد عبدالمنعم محمود عبدالواحد

يوسف مصطفى ابراهيم سلام

سيد مصطفى محمد عبدالكريم

عواطف أحمد موسى

نعيمة احمد رفاعى

فتحية طه محمد صلاح

قرية الهنداو :-

مديحة رجب عبدالحميد

محمد عبدالناصر محمد امام

زينب رفاعى عبيد

قرية العوينة :-

فتحية شاذلى محمد جمعة

ناجى حسين يوسف

- قرية الجديدة :-

رانيا محمد أحمد عبدالقوى

يمانى أحمد عمران

- قرية الموشية :-

عاطف محمود محمد حسين

فوزى محمد عيسى محمد

- قرية القلمون :-

عبدالله سيد محمد حسن زوام

راوية رفاعى عبدالحافظ

- قرية عين القضا :-

راوية مرزوق محمد على

- قرية الراشدة :-

ايمان عبدالله جمعة

فتحى صالح دياب

عماد محمود أحمد عبدالله

فتحية سيد مرزوق عبدالعال

- قرية بدخلو :-

حسام أحمد سعيد موسى

- قرية عزب القصر :-

حسين أحمد قناوى

نعناعة بدر بشندى

- قرية القصر :-

طارق سعد أحمد أبوبكر

محمد عكاشة أحمد محمد

نعمة محمد أبوبكر محمد

- قرية الموهوب :-

أحلام رشاد بخيت

- قرية غرب الموهوب :-

عايدة رجب السيد

محمد مصطفى محمد شاذلى

محمد جمعة محمد جمعة

نفيسة على صالح