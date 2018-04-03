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نقابة المهندسين بالدقهلية: تكليف مستشار قانونى لمتابعة قضية وفاة"علاء هاشم"

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:05 م
نقابة المهندسين بالدقهلية: تكليف مستشار قانونى لمتابعة قضية وفاة"علاء هاشم" قطار - أرشيفية


الدقهلية - شريف الديب
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كلفت نقابة المهندسين بالدقهلية، المستشار القانونى للنقابة، بمتابعة التحقيقات الجارية وعرض الموقف أولا بأول على النقابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حادث وفاة المهندس "علاء هاشم"، الذى توفى إثر تصرف غير مسئول من سائق إحدى عربات القطارات بالورش المركزية بهيئة سكك حديد مصر، وقام بدهسه.

وأكدت نقابة المهندسين فى بيان لها، أن النقابة هى الحصن المنيع لجموع المهندسين، وحمايتهم والدفاع عنهم واجب وحق لكل مهندس، وأن أرواح المهندسين، وكرامتهم خط أحمر لا يسمح المساس بها، ومحاسبة جميع المسئولين عن الحادث، أمر لاتفريط فيه، واستناداً إلى المسئولية القانونية والنقابية للنقابة وحفاظا على أرواح المهندسين وكرامتهم، فإن النقابة تؤكد أنه سوف يتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل للتشديد على محاسبة المقصرين، والتأكيد على أن النقابة لن تصمت على هذا الحادث المأساوى، حتى ينال جميع المخطئين جزائهم الرادع.

يذكر أن  أحد شهود العيان بالواقعة قال: "إن المهندس علاء طلب من سائق القطار رقم 987 الدخول إلى الورشة لتجهيز العربات وفصلها، فرفض السائق تنفيذ أمره وكان وقتها بالجرار على سكة الورشة، ونزل السائق وحول السكة لنفسه دون انتظار عامل المناورة، ولم يأخذ تصريح من برج المراقبة ليدخل المحطة".

 

 


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