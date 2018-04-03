مصرع طفل انزلقت قدمه فى مصعد عقار بالإسكندرية

وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال الطفل "ي.م.ر"البالغ من العمر سنة وشهرين مصعد العقار المشار إليه بالطابق الخامس صحبه والدته / ا.م.س 29 سنة ربة منزل انزلقت قدمه وسقط بين المصعد والحائط مما أدى إلى وفاته .

وبسؤال والده "م.ر.م" 33 عامًا صيدلى مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص ولَم يُتهم أحد تحرر المحضر إدارى وجارى العرض على النيابة.