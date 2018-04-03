مصرع طفل انزلقت قدمه فى مصعد عقار بالإسكندرية

مصرع طفل انزلقت قدمه فى مصعد عقار بالإسكندريةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:10 م
اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية
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لقى طفل مصرعه اليوم بعد انزلاق قدمه داخل مصعد عقار بالإسكندرية، وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول بسقوط طفل بمصعد العقار رقم 27 شارع محمد إقبال منطقة لوران.
وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال الطفل "ي.م.ر"البالغ من العمر سنة وشهرين مصعد العقار المشار إليه بالطابق الخامس صحبه والدته / ا.م.س 29 سنة ربة منزل انزلقت قدمه وسقط بين المصعد والحائط مما أدى إلى وفاته .
وبسؤال والده "م.ر.م" 33 عامًا صيدلى مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص ولَم يُتهم أحد تحرر المحضر إدارى وجارى العرض على النيابة.
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