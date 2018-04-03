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مركز المصالحة الروسى: عودة أكثر من 40 ألف شخص إلى الغوطة الشرقية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:51 ص
مركز المصالحة الروسى: عودة أكثر من 40 ألف شخص إلى الغوطة الشرقية خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا يورى يفتوشينكو أن أكثر من 40 ألف شخص عادوا إلى منازلهم فى بلدات الغوطة الشرقية حتى اليوم، وأن خروج المسلحين مع عوائلهم من مدينة دوما مستمر.

وقال يفتوشينكو - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء" إن القوات الحكومية السورية تطهر البلدات المحررة مؤخرا، وهى عربين وزملكا وعين ترما وجوبر، من المواد المتفجرة وتركز على المهام ذات الأولوية فيما يتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية لتسريع عودة السكان إلى تلك المناطق.

وأضاف إن سكان بلدات سقبا وكفر بطنا وبيت سوا ومسرابا ومديرا وحزا يواصلون العودة إلى ديارهم أيضا.

وأشار يفتوشينكو إلى أنه يتواصل خروج المسلحين وعوائلهم من مدينة دوما منذ الأول من أبريل بموجب الاتفاقات التى تم التوصل إليها، موضحا أن أكثر من 2000 شخص غادروا المدينة حتى الآن.

 


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