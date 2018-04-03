مدير مرور الأقصر : تغيير خطوط سير 378 سيارة سرفيس لمتابعة أعمال طريق الكباش







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور بمحافظة الأقصر، عن أنه تم تغيير خط سير378 سيارة سرفيس التى تمر بمنطقة السنترال ومنطقة أعمال حفر طريق الكباش .

وأوضح صلاح، فى بيان له اليوم أن خطوط سير السيرفيس بمدينة الأقصر تتضمن 6 خطوط وهى الجزيرة وشرق السكة والمستشفى الدولى وفاطمة الزهراء والصنايع وشرق السكة وموقف البياضية وموقف شرق السكة والمستشفى الدولى والكرنك والصنايع والكرنك.

وقال مدير إدارة المرور بمحافظة الأقصر، إنه تم تعديل خطوط السير كالاتى خط سير السرفيس الجزيرة - شرق السكة والعوامية يمينا - ميدان السلام - خالد بن الوليد - ميدان النوفوتيل - صلاح الدين -المحطة - يوسف حسن - طريق الكباش - يمينا اتجاه كوبرى أبو الجود أعلى الكوبرى يمينا - منزل كوبرى - اتجاه موقف شرق السكة ( واستمرارا بالسير ) اتجاه مصطفى كامل -ش رمسيس -ميدان المحطة -صلاح الدين - النوفتيل -خالد بن الوليد - ميدان السلام – الجزيرة، وخط سير السرفيس ( المستشفى الدولى -فاطمة الزهراء) ويبدء من المستشفى الدولى - ش التلفزيون - صلاح الدين - ميدان المحطة - يوسف حسن - يمينا طريق الكباش - أعلى كوبرى أبو الجود - منزل الكوبرى اتجاه المرور - يمينا اتجاه مسجد فاطمة الزهراء - حتى موقف شرق السكة (و استمرارا بالسير ) اتجاه مزلقان مصطفى كامل -ش يوسف حسن - يسار ميدان أبو الحجاج - ش محمد فريد - يمينا صلاح الدين - شارع التلفزيون حتى المستشفى الدولى.

كما تم تعديل خط سير السرفيس الصنايع - شرق السكة من ميدان الصنايع - ميدان السلام - خالد بن الوليد - ميدان النوفوتيل - صلاح الدين - ميدان المحطة - ش يوسف حسن - طريق الكباش يمينا اتجاه كوبرى ابو الجود - المسطح الأرضى - يمينا ش صلاح سالم - يمينا يوسف حسن - يسارا أبو الحجاج - محمد فريد - صلاح الدين - النوفوتيل - خالد بن الوليد - ميدان السلام – الصنايع، وخط سير السرفيس ( موقف البياضية - موقف شرق السكة ) : المستشفى الدولى - ش التلفزيون - صلاح الدين - ميدان المحطة - يسارا يوسف حسن - يمينا طريق الكباش - اتجاه كوبرى ابو الجود - المسطح الارضى - يمينا ش صلاح سالم - يمينا يوسف حسن - يسار ش معبد الكرنك - ابو الحجاج - محمد فريد - صلاح الدين - التلفزيون - المستشفى الدولى - موقف البياضية، وخط سير السرفيس ( المستشفى الدولى - الكرنك ) : المستشفى الدولى - ش التلفزيون - صلاح الدين - ميدان المحطة - يوسف حسن - يمينا طريق الكباش- ثم الدوران والعودة الى ميدان الملك عبد الله - يمينا اتجاه ميدان بولا - مبارك ثم كوبرى الشيخ موسى - قوات الأمن - نادى القوات المسلحة - يمينا معبد الكرنك حتى فندق الهيلتون والدوران والعودة فى الاتجاه الاخر - حتى قاعة المؤتمرات - ميدان بولا - يمين اتجاه الملك عبدالله - ثم الدوران والعودة اتجاه ميدان بولا - مبارك - أسفل كوبرى المطار يمينا - ش صلاح سالم - أسفل كوبرى أبو الجود والاستمرار بالسير يمينا - ش يوسف حسن - يسارا ش رمسيس - المحطة - صلاح الدين - يسارا ش التلفزيون حتى المستشفى الدولى.

كما تم تغيير خط سير السرفيس الصنايع – الكرنك، (الصنايع - ميدان السلام - خالد بن الوليد - النوفوتيل يمينا - صلاح الدين - المحطة - يوسف حسن - يمينا طريق الكباش - يمينا اتجاه كوبرى أبو الجود - ثم الدوران والعودة اتجاه الملك عبدالله - اتجاه ميدان بولا - مبارك - كوبرى الشيخ موسى - قوات الأمن - نادى القوات المسلحة يمينا حتى فندق الهيلتون والدوران والعودة - مرورا بمعبد الكرنك - نادى القوات المسلحة - يسارا كوبرى الشيخ موسى - مبارك - بولا - الملك عبدالله الدوران والعودة - ميدان بولا - مبارك - أسفل كوبرى المطار - يمينا ش صلاح سالم - الاستمرار بالسير أسفل كوبرى أبو الجود - يمينا يوسف حسن - يسارا ش رمسيس - ميدان المحطة - صلاح الدين - النوفوتيل - خالد بن الوليد - ميدان السلام حتى ميدان الصنايع).