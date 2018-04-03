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محافظ كفرالشيخ: انشاء 10 عمارات للإسكان بمقلب القمامة بغرب المدينة

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:40 م
محافظ كفرالشيخ: انشاء 10 عمارات للإسكان بمقلب القمامة بغرب المدينة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ اليوم الثلاثاء عن طرح انشاء 10عمارات سكنية بموقع مقلب القمامة بغرب مدينة كفر الشيخ،مؤكداً أن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفرالشيخ، طرحت العمليات في مناقصة عامة علنية ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي،والمرحلة الثالثة ستكون مقاولي القطاع العام والخاص والمقيدين بالاتحاد المصري للتشييد والبناء طبقاً للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته من (الفئة الرابعة) 
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ،في بيان له،تشمل العملية إنشاء 3 عمارات بأرض القمامة بكفر الشيخ في جلسة 18 أبريل الجاري،وعقد إنشاء 3 عمارات عقد "3" بأرض القمامة بكفر الشيخ في جلسة 19 أبريل الجاري ثالثاً: عملية إنشاء عمارتين عقد "3" بأرض القمامة بكفر الشيخ في جلسة 22 أبريل الجاري ، وعملية إنشاء عمارتين عقد "4" بأرض القمامة بكفر الشيخ في جلسة  23 أبريل الجاري.
 
أكد محافظ كفر الشيخ،أنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول وزارة الزراعة لاستثمار الأراضى الغير مستغلة لإقامة مشروعات نفع عام، لافتاً ان هناك بعض القطع التى تم تخصيصها ضمن هذا البروتوكول لإقامة مشروعات اسكان اجتماعى .
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن الأيام القادمة ستشهد توزيع شقق اسكان اجتماعى بعدد من مراكز المحافظة، وان الأراضى الجديدة الخاصة ببروتوكول الزراعة تساعد فى انهاء مشكلة الاسكان بمدينة كفرالشيخ .
 
 

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