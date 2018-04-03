محافظ قنا يستقبل وفدا من منظمى مبادرة جميلة يا بلدى للتعريف بالهوية

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وفد منظمى مبادرة " جميلة يا بلدى" شملت مدرسة قنا الرسمية للغات برئاسة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ومحمود أبوالصفا رئيس مجلس أمناء المدرسة وبحضور سحر عابدين مديرة المدرسة وعدد من التلاميذ والمعلمات.





وأشار الهجان فى بيان له، إلى أن معلمات رياض الأطفال بمدرسة قنا الرسمية للّغات قاموا بتنظيم مبادرة "جميلة يا بلدى" بمشاركة مجموعة ممثلة عن أطفال المدرسة تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من أجل تعريفهم بمعالم محافظة قنا السياحية والدينية والعلمية حتى يفتخر أطفالنا بمحافظتهم وما تحقق بها من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.





وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بتنظيم هذه المبادرة لما لها من مردود إيجابى على الأطفال، داعيا إلى تعميم وتكرار مثل هذه المبادرات للطلاب بكافة مدارس المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة نظمت منذ أيام جولة لطلاب جامعة جنوب الوادى والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية للتعريف بما تم من إنجازات على أرض المحافظة.

وذكر الدكتور خالد صبرى، أن الأطفال قاموا بزيارة عدد من المؤسسات والمنشأت الخدمية بالمحافظة منها جامعة جنوب الوادى، ونادى فتيات قنا، المطرانية، مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، ومصنع الغزل والنسيج، وعددًا من المستشفيات والمدارس وديوان عام المحافظة معبد دندرة.