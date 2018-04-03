محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بفوز الرئيس بالمسرح الرومانى







سوهاج – عمرو خلف

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الاحتفال الشعبى والفنى الذى إقامته المحافظة بالتعاون مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر" والذى اقيم على المسرح الرومانى بمدينة ناصر لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى لنيله ثقة الشعب المصرى العظيم وفوزه بفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الاسبوع الماضى.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج و اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج واللواء محمود صبرى رئيس فرع الامن الوطنى والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد لبيب منسق تنظيم حملة كلنا معاك من اجل مصر بسوهاج وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وعمداء الكليات وطلاب الجامعة وممثلى الاحزاب السياسية والحركات الشبابية والمرأة وذوى الاعاقة والاهالى من مختلف مدن وقرى المحافظة وممثلى جميع أطياف المجتمع السوهاجى , اللذين حضروا للاحتفال بإعلان نتائج الانتخابات وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأكد المحافظ على تجديد العهد والتفويض للرئيس ووقوف الشعب السوهاجى خلف قيادته السياسية من اجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وإعلاء شان مصر ومقاومة الإرهاب والحفاظ على جميع المكتسبات التى تحققت على ارض مصر عقب ثورة 30 يونيو المجيدة .

وأعرب عبد المنعم عن خالص تقديره وشكره لكل الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية مؤكدا أن خروج الانتخابات بتلك الصورة المشرفة هو تتويج لمجهودات وتعاون جميع أجهزة الدولة وجميع فئات الشعب المصرى , برغم حرارة الجو وسوء الاحوال الجوية التى شهدتها العملية الانتخابية فى اليوم الأخير , الا ان ذلك لم يثني مواطني محافظة سوهاج عن الإدلاء بأصواتهم .

ومن جانبه قال المهندس محمد محمود لبيب منسق تنظيم حملة كلنا معاك من اجل مصر بمحافظة سوهاج ان احتفالات اليوم تتم فى اطار الاحتفالات التى تقيمها الحملة على مستوى الجمهورية , موجها الشكر للمحافظ ولجميع الاجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلى الشباب والمرأة وذوى الإعاقة وكل فئات المجتمع السوهاجى للعمل على انجاح العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الدعم لخروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف .