video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بفوز الرئيس بالمسرح الرومانى

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:54 ص
محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بفوز الرئيس بالمسرح الرومانى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الاحتفال الشعبى والفنى الذى إقامته المحافظة بالتعاون مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر" والذى اقيم على المسرح الرومانى بمدينة ناصر لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى لنيله ثقة الشعب المصرى العظيم وفوزه بفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الاسبوع الماضى. 

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج و اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج واللواء محمود صبرى رئيس فرع الامن الوطنى والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد لبيب منسق تنظيم حملة كلنا معاك من اجل مصر بسوهاج وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وعمداء الكليات وطلاب الجامعة وممثلى الاحزاب السياسية والحركات الشبابية والمرأة وذوى الاعاقة والاهالى من مختلف مدن وقرى المحافظة وممثلى جميع أطياف المجتمع السوهاجى , اللذين حضروا للاحتفال بإعلان نتائج الانتخابات وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأكد المحافظ على تجديد العهد والتفويض للرئيس ووقوف الشعب السوهاجى خلف قيادته السياسية من اجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وإعلاء شان مصر ومقاومة الإرهاب والحفاظ على جميع المكتسبات التى تحققت على ارض مصر عقب ثورة 30 يونيو المجيدة .

وأعرب عبد المنعم عن خالص تقديره وشكره لكل الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية مؤكدا أن خروج الانتخابات بتلك الصورة المشرفة هو تتويج لمجهودات وتعاون جميع أجهزة الدولة وجميع فئات الشعب المصرى , برغم حرارة الجو وسوء الاحوال الجوية التى شهدتها العملية الانتخابية فى اليوم الأخير , الا ان ذلك لم يثني مواطني محافظة سوهاج عن الإدلاء بأصواتهم .

ومن جانبه قال المهندس محمد محمود لبيب منسق تنظيم حملة كلنا معاك من اجل مصر بمحافظة سوهاج ان احتفالات اليوم تتم فى اطار الاحتفالات التى تقيمها الحملة على مستوى الجمهورية , موجها الشكر للمحافظ ولجميع الاجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلى الشباب والمرأة وذوى الإعاقة وكل فئات المجتمع السوهاجى للعمل على انجاح العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الدعم لخروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتفالتان بمحافظة سوهاج بعد إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السيسى




لا تفوتك
فيديو.. سائحة ترقص على أنغام الأغانى الوطنية باحتفالات فوز السيسي بالغردقة

فيديو.. سائحة ترقص على أنغام الأغانى الوطنية باحتفالات فوز السيسي بالغردقة

غرفة السياحة: إحالة 12 شركة للتحقيق لإعلانها أسعار وهمية لبرامج الحج

غرفة السياحة: إحالة 12 شركة للتحقيق لإعلانها أسعار وهمية لبرامج الحج

صور وفيديو.. سوريا تكتب نهاية الإرهابيين بالغوطة الشرقية.. مقاتلو "جيش الإسلام" وعائلاتهم يخرجون من أخر معاقلهم ويتجهون شمالا.. القوات السورية تحرر البلدات الواحدة تلو الأخرى.. وتمنح مهلة للممتنعين عن الخروج

صور وفيديو.. سوريا تكتب نهاية الإرهابيين بالغوطة الشرقية.. مقاتلو "جيش الإسلام" وعائلاتهم يخرجون من أخر معاقلهم ويتجهون شمالا.. القوات السورية تحرر البلدات الواحدة تلو الأخرى.. وتمنح مهلة للممتنعين عن الخروج

صور.. الإسماعيلى يحسم وصافة الدورى "إكلينيكيا" بثلاثية فى الزمالك.. الدراويش يقترب من التأهل لدورى الأبطال.. بيدرو يتفوق على إيهاب جلال.. عقدة الإسماعيلية مستمرة مع الأبيض.. وإسلام جمال يشارك لأول مرة

صور.. الإسماعيلى يحسم وصافة الدورى "إكلينيكيا" بثلاثية فى الزمالك.. الدراويش يقترب من التأهل لدورى الأبطال.. بيدرو يتفوق على إيهاب جلال.. عقدة الإسماعيلية مستمرة مع الأبيض.. وإسلام جمال يشارك لأول مرة

باحثون أمريكيون يبتكرون جهازا قابل للارتداء لاكتشاف أمراض المعدة

باحثون أمريكيون يبتكرون جهازا قابل للارتداء لاكتشاف أمراض المعدة

هينقى جسمك ويخسسك بس هيهبطك.. أضرار وفوائد نظام "الديتوكس"

هينقى جسمك ويخسسك بس هيهبطك.. أضرار وفوائد نظام "الديتوكس"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة