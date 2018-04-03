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محافظ الوادى الجديد: ضرورة إنشاء قسم للطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفنى

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:27 م
محافظ الوادى الجديد: ضرورة إنشاء قسم للطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفنى جانب من اللقاء


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى الذى وصل المحافظة فى زيارة سوف تستمر يومين يتفقد خلالها مدارس التعليم الفنى بمركز الخارجة والداخلة.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ خطة المحافظة التنموية، التى تركز على دعم فرص الاستثمار والإنتاج، وتشجيع المشروعات الصغيرة وتحويل القرى إلى عناصر منتجة، وتستهدف توفير فرص العمل للشباب، وتحسين مستوى المواطن بمختلف شرائحه فى المجتمع.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تفعيل المدارس ذات الخمس سنوات لتوفير طالب متدرب بشكل كاف ولديه إمكانيات تؤهله للدخول لسوق العمل بقوة وضرورة إضافة أقسام للطاقة الشمسية بمدارس التعليم الصناعى بمراكز (الخارجة – الداخلة – الفرافرة ) والتأكيد على تفعيل مشروع ربط رأس المال بمدارس التعليم الفنى لتوفير منتجات تناسب طبيعة المحافظة والاهتمام بأقسام السيارات والتبريد والتكييف والعمل على تفعيل منظومة التعليم المزدوج.


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