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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:42 م
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محافظ الوادى الجديد : ساعة انصراف مبكرة للموظفين 3 ايام بعد فوز الرئيس

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:22 م
محافظ الوادى الجديد : ساعة انصراف مبكرة للموظفين 3 ايام بعد فوز الرئيس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصدر اللواء محمد الزملوط ،محافظ الوادي الجديد توجيهاته اليوم الثلاثاء بمكافأة العاملين في المصالح الحكومية بمنحهم ساعة انصراف مبكرة لمدة 3 أيام وذلك بتعديل مواعيد انصرافهم من العمل مبكرا وقبل انتهائه بساعة وذلك لمدة ثلاثة أيام وذلك بعد تصدر المحافظة المركز الأول في اعلي المحافظات مشاركة وحضورا في الانتخابات الرئاسية بنسبة تزيد عن 58% .
 
وأعلن محافظ الوادى الجديد فى بيان له أن تعديل مواقيت العمل ليكون موعد انصراف العاملين من جميع المصالح الحكومية من الثانية ظهرا ولمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس مع العودة للمواعيد المقررة حتى الثالثة عصرا من يوم الأحد المقبل.
 
 
 

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