محافظ الدقهلية يقرر إخلاء كافة سكان "العمارة المائلة" بشارع سعد زغلول بالمنصورة







الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالإخلاء الإداري لجميع سكان العقار الكائن بشارع سعد زغلول بمنطقه توريل بالمنصورة، والمعروفة "بالعمارة المائلة" والمكونة من دور أرضى وتسعه أدوار علوية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، والذى تضمن دراسة وافية عن حالة العقار منذ انشائه عام 1985، وفقا لترخيص بناء صادر له برقم 493 لسنه 1984/ 1985، وبعد أن تم تنفيذه حدث ميل بالعقار وبناء عليه صدر قرار هندسي رقم 64 لسنه 1994 لإزالة العقار حتى سطح الأرض، ولم يقم مالك العقار المواطن" ن.ع.م" بتنفيذ القرار حتى تاريخه، موضحاً إن رئاسة الحي قامت بمخاطبة المالك لعرض العقار من جانبه على مركز الدراسات بكليه الهندسة بالمنصورة لإعداد تقرير عن حاله العقار ولكنه لم يمتثل لذلك.

وعلى الفور وجه محافظ الدقهلية، رئاسة حي شرق المنصورة، بمخاطبة مركز الدراسات بكلية الهندسة بالمنصورة لإعداد تقرير عن حالة العقار وقيام الوحدة المحلية بحى شرق بسداد الرسوم المقررة وتحصيلها من المالك بالطريق الإدارى.

وأشار الشعراوى، إنه ورد اليوم 2 إبريل 2018 تقرير مركز الدراسات بكليه الهندسة بالمنصورة يفيد بأن العقار بحالته الحالية غير آمن نظراً لوجود ميل كبير بالعقار جهة شارع التوحيد يبلغ 153 سم (أي بمتوسط حوالى 15.3 سم في الدور الواحد)، بما يمثل ذلك من خطورة كبيرة على السكان والمارة والعقارات المجاورة، موضحاً إن هذا الميل الكبير قد يتسبب في انهيار العقار بالكامل فوق العقارات المواجهة له فى شارع التوحيد فى أية لحظه عند وجود ما يطرأ من عوامل مساعدة على هذا الانهيار.

وكلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعه الإخلاء الإدارى فوراً لجميع السكان والملاك بالعقار ومن اليوم وفقا للإجراءات الفنية والقانونية والإدارية المتبعة فى هذا الشأن، وعرض تقرير وافى بما تم من إجراءات لتنفيذ الإخلاء الإدارى لجميع سكان العقار، وسرعة عرض العقار على اللجان المختصة (المنشآت الآيلة للسقوط والخطورة الداهمة) لتقرير ما يلزم بشأن العقار حرصا على الأرواح والممتلكات والسكان والمارة.